18 Ноя

Глава администрации города Шумерли провел рабочее совещание с руководством теплоснабжающего предприятия по вопросу финансово-хозяйственной деятельности

По итогам совещания под руководством главы Чувашской Республики Олега Николаева по вопросу расчетов за поставленный природный газ, главой администрации города Шумерля Валерием Шигашевым были даны поручения теплоснабжающей организации, МУП «ШПТиВ», в части ведения финансово-хозяйственной деятельности и выполнении обязательств по оплате за потребленный природный газ.

На состоявшемся сегодня рабочем совещании директор предприятия Андрей Агаков представил информацию по оплате за потребленный природный газ, а также график финансовых поступлений от потребителей.

По итогам встречи, глава администрации акцентировал внимание на необходимость в ежедневном режиме взаимодействовать с потребителями в части ускорения проведения платежей, а также поручил активизировать претензионно-исковую работу с должниками.

Вопрос по установке приборов учёта в городских котельных — в работе, ожидаются коммерческие предложения от специализированных компаний.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.

Автор записи: anna

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