В Чувашии появились новый аппарат КТ и магнитный томограф

«В 2020 году при финансировании республиканского и федерального бюджета был закуплен компьютерный томограф в Республиканскую клиническую больницу, линейный ускоритель в Республиканский онкологический диспансер, заканчивается установка магнитно-резонансного томографа в Республиканской Детской Клинической Больнице и ведется монтаж чистых операционных помещений в Республиканском кардиологическом диспансере», — рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов 17 ноября на совещании по вопросам проектирования и капитального ремонта учреждений здравоохранения республики.

Он разъяснил, что установка нового линейного ускорителя в Республиканском онкологическом диспансере позволит повысить эффективность использования радиотерапевтического оборудования и улучшить доступность данного метода лечения.

А комплекс «чистые помещения» в Республиканском кардиологическом диспансере в Чебоксарах позволит избегать развития внутрибольничной инфекции и снизит риск развития послеоперационных и инфекционных осложнений.

Напомним, что на том же совещании Глава Чувашии Олег Николаев проанонсировал строительство в регионе новых многофункциональных медицинских центров.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: из открытых источников