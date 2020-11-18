В Новочебоксарске рекультивируют шламонакопители

Рекультивация началась в этом году и должна завершиться полностью к 2023 году. Стоимость проекта составляет чуть больше 1 млрд рублей. Итогом должно стать улучшение окружающей среды и экологии для жителей города Новочебоксарска.

«В настоящее время для того, чтобы завершить все работы в соответствии с графиком, на объекте задействовано свыше 60 единиц техники, а работы ведутся с 7 до 23 часов», — рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев 18 ноября на выездном совещании по вопросу рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника, принадлежащих ГУП «БОС».

И.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев добавил, что рекультивация идет в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». В результате это сократит количество неочищенных сточных вод в реку Волгу.

«Руководитель региона Олег Николаев ставит перед нами серьезные задачи в сфере экологии. Реализация мероприятий по рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника позволит улучшить экологическое состояние реки Волга, повысить качество и надежность предоставления населению коммунальных услуг в сфере водоотведения и, как следствие, улучшит качество и комфортность проживания населения. Надеемся, что все запланированные мероприятия реализуются в полном объеме», — прокомментировал Александр Воробьев.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минстрой Чувашии