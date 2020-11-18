В Канашском межрайонном медцентре появится новый приемно-диагностический блок

О том, что медорганизация остро нуждается в новом просторном отделении 17 ноября заявила главный врач БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Рената Федорова.

На совещании по проектированию и капремонту учреждений здравоохранения республики, в котором принял участие и Глава Чувашии, она посетовала, что когда к приемному отделению подъезжают сразу несколько карет скорой помощи, машины просто не умещаются на территории. Из-за этого теряются драгоценные минуты необходимые для оказания помощи пациентам.

«Мы очень нуждаемся в том, чтобы приемно-диагностическое отделение такого крупного межрайонного центра имело достойный вид, чтобы врачи могли оказать своевременную, квалифицированную медицинскую помощь», — сказала она.

Олег Николаев ответил, что именно эти задачи находятся в числе первоочередных, как и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Руководитель региона напомнил, что в этом году в Канашском районе уже открылось три из восьми ФАПов. Хотя изначально планировалось строительство всего шести. Увеличить количество медпунктов удалось за счет сэкономленных средств.

«Такая хорошая организация нашей работы позволяет нам сэкономить средства и на них строить дополнительные объекты, которые в свою очередь помогают оказывать своевременную медицинскую помощь людям в шаговой доступности. Важно отметить, что эта работа проводится у нас в рамках стратегии развития здравоохранения Чувашской Республики», — подчеркнул Глава Чувашии.

Кроме того, на этом же совещании Олег Николаев рассказал о планах создания в республике новых многофункциональных медицинских центров.

Источник: чуващинформ.рф.

Фото: из открытых источников