18 Ноя

В администрации района прошло рабочее совещание по вопросам строительства скоростной автомобильной дороги

17 ноября под руководством главы администрации Шумерлинского района Льва Рафинова прошло рабочее совещание по вопросу реализации на территории Шумерлинского района проекта «Строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань", являющейся частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» с участием заместителя Генерального директора-руководителя проекта ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» Сергея Затолокина, директора БУ ЧР «Шумерлинское лесничество» Минприроды Чувашии Юрия Катейкина, первого заместителя главы администрации Шумерлинского района-начальника отдела сельского хозяйства и экологии Андрея Мостайкина, глав Большеалгашинского и Краснооктябрьского сельских поселений.

В ходе совещания решались вопросы:

вопрос допуска к точкам бурения в лесах для завершения инженерных изысканий при условии исключения минимизации объема вырубки леса;
вопрос расчета параметров вырубки леса (объем, категория и т.д. );
о перечне арендаторов и собственников земельных участков, расположенных в зоне производства работ по строительству дороги М-12;
о ходе проведения инженерно-геологических изысканий на территории Шумерлинского района на землях лесного фонда;
предупреждение наличия на земельных участках инженерных коммуникаций;
По итогам рабочего совещания принято оперативно решать все возникающие проблемные вопросы.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.

Автор записи: anna

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