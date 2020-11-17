Чувашия в числе пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России

Проект Минпромторга РФ разработан совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив». В ближайшее время планируется подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.

К участию, по данным Минпромэнерго Чувашии, приглашают крупные предприятия региона, часть из которых уже согласились войти в программу.

Среди них: Букет Чувашии, АККОНД, Промтрактор, Хлебозавод Петровский, ЭКРА, ЗАО «Сеспель» и Чебоксарский трубный завод. Там будет применяться разработанная при участии АСИ и согласованная с Минпромторгом России методика по организации промышленного туризма в регионах России.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: promtractor.ru