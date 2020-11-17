Решая вопрос с безнадзорными животными…

Через социальные сети о Шумерле в адрес администрации города приходят сообщения, фотофакты, обращения о свободно разгуливающих по городу животных (в частности, собак). Причем таковых бывает с десяток, а то и больше.

Обеспокоенные данным фактом горожане нередко обращались в адрес администрации города. В собрании депутатов также был обозначен вопрос о выделении дополнительного финансирование на эти цели. В то же время обращения поступали и от защитников животных, которые обеспокоены негуманным отношением властей к беспризорным четвероногим, в частности, методами их отлова. С последним, а также с ужесточением федерального законодательства в этом направлении, связан тот факт, что администрации пришлось отменить объявленный на отлов безнадзорных животных аукцион (стоит отметить, что желающих на этот вид деятельности подрядчиков практически нет, а те, кто выходит с предложениями, устанавливают высокую стоимость работ – от 2000 тысяч рублей и выше за отлов одной такой собаки).

Несмотря на это, администрация вновь вышла с коммерческим предложением на осуществление отлова безнадзорных животных. А вот выйдут ли специальные компании на аукцион – вопрос!

При этом администрацией города достигнута предварительная договоренность с фирмой из соседнего региона, города Йошкар-Ола, на заключение контракта на проведение работ по отлову беспризорных животных в начале следующего года.

Параллельно продолжается отработка вопроса по строительству в городе специального приюта для бездомных животных. По отведенному на эти цели земельному участку в ближайшее время будут объявлены публичные слушания по изменению вида разрешенного пользования. Затем, разработка проектно-сметной документации. Кроме того, в республиканские профильные ведомства направлены запросы с обоснованием необходимости включения города в соответствующие программы и выделении финансирования на данные цели.

В этом вопросе значительную роль играет также ответственность и культура самих граждан в вопросах содержания животных как дома, так и в общественных местах, ведь зачастую бесконтрольно бегающие по улицам города животные являются домашними!!! Кстати, в ряде Европейских стран работают над превентивными мерами, или демонстративным наказанием. Выброс животных на улицу в некоторых странах может грозить владельцу тюремным сроком до трех лет и штрафами до 13 млн рублей на наши деньги, как, например, в Люксембурге.

СПРАВОЧНО:

согласно пункту 1 статьи 18 Федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных

содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 настоящего Федерального закона;

возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей части;

размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.