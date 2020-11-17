Национальный проект «Культура» в действии

Модернизация Торханской сельской библиотеки Шумерлинского района Чувашской Республики стала возможной благодаря успешному участию в дополнительном конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (2020 год).

Мы уверены, что библиотека нового поколения в деревне Торханы позволит уйти от шаблонов в проведении мероприятий, обслуживании пользователей и станет настоящим культурным и интеллектуальным центром для местного населения.

Каждое помещение в скором времени станет многофункционально и, благодаря мобильной мебели, сможет трансформироваться в диалог-пространство, лекторий, театральную площадку и т.д.

В настоящее время в библиотеке начались ремонтные работы во всех помещениях библиотеки. Согласно техническому заданию и смете, по итогам проведения электронного аукциона на текущий ремонт помещений подрядчику, в рамках заключенного контракта, предстоит полная замена электрической проводки, расширение пространства библиотеки за счет увеличения дверных проемов. Внутри здания заменят существующие перегородки и осуществят полную внутреннюю отделку основного, вспомогательного, обслуживающего помещений.

В рамках нацпроекта прошел второй аукцион на создание современного библиотечного пространства в библиотеке, что предусматривает собой установку современной трансформируемой мебели, дизайна интерьера помещений, поставку и установку оборудования для сенсорной комнаты. В техническом задании подписанного контракта в основном помещении предусмотрена роспись стен декоративно-навигационными изображениями.

На пополнение книжного фонда заключаются пять прямых договоров с книжными издательствами. Вчера в библиотеку поступила первая новая партия книг из одной из известных книгоиздательств страны. Начинается активная обработка литературы.

Специалисты Межпоселенческой библиотеки и администрации Шумерлинского района подготавливают техническое задание на покупку оборудования и техники для размещения на торговой площадке.

Мы вновь напоминаем, что работа предстоит в сжатые сроки, ведь открыться новая библиотека уже должна в этом году в начале зимы!

Уважаемые читатели! В связи с проведением ремонтных работ в помещении библиотеки, фонд законсервирован, это временная мера, приносим свои извинения в предоставленных неудобствах.

Читайте наши пост-релизы, будьте в курсе главного библиотечного события зимы в Шумерлинском районе!

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