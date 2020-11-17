Мобильные группы продолжают свою работу

16 ноября мобильными группами администрации города Шумерля были обследованы объекты торговли, салоны красоты и парикмахерские города, а также объекты общественного питания на предмет выполнения требований Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года №166 от «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» (с изменениями), Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли и Рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В этот день обследовано 19 объектов потребительского рынка, в том числе: 14 объектов торговли, 4 салона красоты и парикмахерские, 1 объект общественного питания.

По результатам проверки составлен 1 протокол об административном правонарушении.

Также в ходе обследования объектов потребительского рынка руководителям и должностным лицам были даны разъяснения и рекомендации по соблюдению требований вышеназванных правовых актов.

Напоминаем, что граждане обязаны:

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие);

при нахождении, в местах массового скопления людей соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра;

При появлении первых признаков респираторной инфекции незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью в медицинскую организацию.

Берегите себя и своих близких!

В соответствии с КоАП РФ установлена ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

на граждан – от 1 до 30 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей;

на предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей;

на организации — от 100 до 300 тысяч рублей.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.