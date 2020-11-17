Границы между Чувашией и Татарстаном планируется уточнить до конца года

Вопрос уточнения границ между Чувашской Республикой и республикой Татарстан обсудили 16 ноября на совещании в Минстрое Чувашии. Во встрече приняли участие представители Кадастровой палаты, Росрестра и кадастровых инженеров ООО «ЗЕМЛЯ».

Ранее стороны уже проговорили описание и установление смежной границы. В результате Минстрой Чувашии подготовил всю необходимую землеустроительную документацию.

В настоящее время ведется работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ее местоположении.

После согласования граница будет установлена и прописана в соглашении между высшими должностными лицами субъектов.

Повторное расширенное совещание по данному вопросу планируется провести с участием Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым.

Источник: чувашинформ.рф.

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