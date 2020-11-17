В следующем году все ФАПы Чувашии подключат к высокоскоростному интернету

«Наша задача на следующий год — оснастить все фельдшерско-акушерские пункты республики высокоскоростным интернетом, чтобы вопросы телемедицины, дистанционного сопровождения больных могли быть реализованы в полной мере», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев на совещании по вопросам проектирования и капитального ремонта учреждений здравоохранения, которое прошло 17 ноября в Канашком районе.

В 2019 году, по данными министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, доступ к сети получили первые 90 объектов региона. В их числе не только фельдшерско-акушерские пункты, но и школы, сельские администрации, пожарные части.

В первом полугодии 2020 года удалось подключить еще 48 объектов.

Напомним, подключение к интернету социальных объектов идет в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru