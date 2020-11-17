В помощь врачам в Чувашии направили 318 добровольцев

Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, когда 17 ноября на сорок пятой сессии Государственного Совета Чувашской Республики докладывал об эпидобстановке в регионе.

«В больницы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией направлено 318 обучающихся в медицинских учебных заведениях республики, в том числе трудоустроены 61 ординатор из Института усовершенствования врачей и 172 студента ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 85 студентов Чебоксарского медколледжа направлены на производственную практику в медорганизации», — уточнил Владимир Степанов.

Он также добавил, что работа с волонтерами идет и по линии партии «Единая Россия» и Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Все они оказывают помощь врачам в лечении пациентов с COVID-19 и вирусной пневмонией.

Для тех, кто лечится от коронавируса на дому республиканский Минздрав по поручению Главы Чувашии Олега Николаева разработал алгоритм оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. Напомним, что для обеспечения амбулаторных пациентов лекарственными препаратами в республику направлено 45,8 миллионов рублей. Проведены закупочные процедуры. Первая партия лекарств ожидается в ближайшие дни.

Отметим, что по данным Минздрава Чувашии в республике на 17 ноября новая коронавирусная инфекция подтверждена у 11 023 человек. Выздоровело – 9720 жителей республики.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: ГКБ №1 Минздрава Чувашии