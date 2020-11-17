Бесплатные лекарства для лечения больных COVID-19 на дому будут доставлять участковые терапевты или волонтеры

Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Канашский район, общаясь с журналистами, сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Он отметил, что пациенты, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно, будут обеспечены бесплатными лекарствами, причем сразу же после постановки диагноза, без посещения аптеки.

Владимир Степанов уточнил, что «в случае самообращения или вызова врача на дом» при подозрении на коронавирусную инфекцию, врач выписывает лекарственные препараты, которые пациент получает бесплатно.

«Всё лечение с каждым конкретным пациентом будет проходить в соответствии с методическими рекомендациями, которые утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации. Если пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию прошел осмотр в амбулаторных условиях лекарственными препаратами он будет обеспечен сразу в поликлинике. Если человек вызвал врача на дом, то лекарственные препараты ему доставит либо медик, либо волонтеры», — рассказал министр.

Напомним, что в минувшую пятницу на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции руководитель региона Олег Николаев поручил разработать четкий алгоритм получения амбулаторной помощи, чтобы каждый пациент в полной мере и своевременно смог ею воспользоваться. На закупку бесплатных медицинских препаратов было направлено 45,8 миллионов рублей, которые поступили в Чувашию из федерального бюджета.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: canva.com