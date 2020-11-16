Шумерлинские тяжелоатлеты пополнили свою медальную копилку и установили новый рекорд Чувашской Республики

14 ноября 2020 года тяжелоатлеты ДЮСШ «Олимп» города Шумерля приняли участие в первенстве Чувашской Республики по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 1997 — 2005 г.р., и VI республиканских соревнованиях по тяжелой атлетике «Кубок Надежды» среди юношей и девушек 2006 года рождения и моложе (14 лет включительно), посвященные памяти Юрия Николаева, прошедшие в столичном Центре развития маунтинбайка.

Для части спортсменов шумерлинской команды соревнования стали спортивным дебютом, но, несмотря на этот факт, команда выступила достойно.

В итоге, среди юношей Мареев Семен стал чемпионом в весовой категории + 67 кг, Шигашев Артем показал второй результат. Среди девушек весовой категории 49 кг Горбунова Виктория завоевала 1 место, в весовой категории +71 кг Каширина Ольга, ныне студентка первого курса Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского, также первая.

Кроме того, О.Каширина успешно выступив, установила новый рекорд Чувашской Республики. Назаров Евгений улучшил свой спортивный результат, а также получил неоценимый опыт участия в соревнованиях республиканского уровня.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.