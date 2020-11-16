16 Ноя

Состоялся очередной рейд мобильной группы

16 ноября 2020 года мобильной группой проведен очередной рейд с посещением объектов торговли и предприятий общественного питания . В ходе рейда проверялось соблюдение требований Указа Главы Чувашии от 20.06.2020 года №166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». 

Нарушения на момент проверки не установлены. На всех проверенных объектах проведена устная разъяснительная работа в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и объяснены меры ответственности за нарушения требований законодательства. 

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.  

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *