Состоялся очередной рейд мобильной группы

16 ноября 2020 года мобильной группой проведен очередной рейд с посещением объектов торговли и предприятий общественного питания . В ходе рейда проверялось соблюдение требований Указа Главы Чувашии от 20.06.2020 года №166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

Нарушения на момент проверки не установлены. На всех проверенных объектах проведена устная разъяснительная работа в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и объяснены меры ответственности за нарушения требований законодательства.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.