Правительство Чувашии ведет работу по получению средств на социальные выплаты

Тему социальных выплат подняла министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова. Сегодня на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева она сообщила, что правительство региона проводит работу по получению средств федерального бюджета на ноябрьские выплаты семьям с тремя и более детьми и на детей от 3 до 7 лет включительно.

На данный момент, по словам министра, ситуация с этими выплатами повторяет события сентября и октября этого года, когда семьи получили деньги в крайние установленные для перечисления сроки.

«На сегодняшний день аналогичная картина, связанная с недостатком финансирования из федерального бюджета, повторяется. По ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения третьего и последующих детей недостаток средств составляет 82,5 млн рублей до конца года. И по выплате на детей от 3 до 7 лет включительно дефицит до конца года – 653 млн рублей», — уточнила Алена Елизарова.

Министр доложила, что в части выплат на детей от 3 до 7 лет есть предварительные итоги, и республика ожидает поступления средств из федерального бюджета.

Вопрос о дополнительном доведении регионам денег выплаты в случае рождения третьего и последующих детей сейчас находится в Минфине России.

«В соответствии с установленным порядком перечисление получателям осуществляется ежемесячно, не позднее 28 числа текущего месяца. По мере поступления средств в республику гражданам незамедлительно соответствующие выплаты будут доведены», — добавила она.

Олег Николаев напомнил, что выплаты на детей с 3 до 7 лет и при рождении третьего ребенка – это федеральные полномочия, которые регион реализовывает за счет федеральных средств. Из-за общей ситуации с коронавирусом правительство России оперативно принимает решения при возникновении соответствующей потребности. При этом, процесс требует определенной последовательности действий и соблюдения регламентов.

«Просьба всем здесь проявить терпение и понимание. Все обязательства перед каждым человеком будут исполнены, потому что задача поставлена Президентом страны, и, очевидно, все мы начиная от должностных лиц правительства Российской Федерации, заканчивая должностными лицами муниципалитетов, заточены на то, чтобы эти задачи были реализованы», — резюмировал Глава Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru