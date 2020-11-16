Определим общественную территорию для благоустройства

Уважаемые жители города Шумерля!

Города Чувашии уже третий год активно принимают участие в федеральном конкурсе благоустройства (Конкурс малых городов и исторических поселений gorodsreda.ru). За три года в этом конкурсе уже одержали победу гг. Ядрин, Канаш, Алатырь, Мариинский Посад.

Шумерля также планирует участвовать в этом конкурсе в 2021 году. В случае победы город претендует на получение 70 млн. руб. федеральных средств на реализацию проекта благоустройства.

Для участия в конкурсе необходимо определиться с той территорией, которая будет благоустроена. И этот выбор должны сделать сами шумерлинцы. Для этого администрация города запускает анкетирование среди жителей муниципалитета с целью выявления пожеланий самих жителей.

Сбор анкетных данных будет проходить с 16 по 23 ноября 2020 г.

Пройти анкетирование можно по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/14O_y95boZ4ArcHLhXLuannsf1iC8igypGQzAoKtJy-M/edit

Источник: сайт администрации г. Шумерли.