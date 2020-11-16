«Олимповцы» завоевали ряд наград на Чемпионате и первенстве Чувашской Республики по плаванию

С 11 по 13 ноября в республиканской школе плавания №3 города Новочебоксарска после долгого перерыва прошел зимний Чемпионат и первенство Чувашской Республики по плаванию. Соревнования проходили традиционно на длинной воде (50 метров), участниками я стали спортсмены не ниже II спортивного разряда по плаванию, подтвержденного квалификационной книжкой.

По итогам трехдневных стартов воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Олимп» города Шумерля завоевали ряд наград. Так, Евсеев Дмитрий стал дважды бронзовым призером Чемпионата на дистанциях 400 м вольный стиль и 200 м на спине соответственно, Комаров Максим стал третьим на дистанции 200 м вольный стиль Первенства.

Кроме того, Евсеев Дмитрий дважды подтвердил I спортивный разряд по плаванию (100 м на спине, 200 м на спине), Комаров Максим впервые выполнил норматив I спортивного разряд по плаванию на дистанции 100 м

Источник: сайт администрации г. Шумерли.