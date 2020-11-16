Олег Николаев призвал муниципалитеты поддержать нуждающихся граждан через социальные контракты

С начала года в Чувашии заключено более 4900 социальных контрактов на общую сумму 351 млн рублей. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты региона Алена Елизарова на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

В рамках выделенного объема средств на сегодня незаконтрактованными остаются порядка 25 млн рублей.

«С учетом того, что до конца года осталось совсем немного времени, прошу глав администраций муниципальных районов и городских округов оказать содействие в заключении социальных контрактов по конкретному направлению. Это развитие собственного дела: либо открытие индивидуального предпринимательской деятельности, либо осуществление деятельности в качестве самозанятого», — обратилась она.

Олег Николаев подчеркнул, что муниципалитеты должны воспринимать данную работу не как содействие Минтруду, а как возможность по поддержке людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, но при этом нацелены и хотят исправить свое положение.

«Коллеги, это великолепная возможность. Деньги есть. Давайте проведем всю необходимую работу и поддержим тех людей, которые этого заслуживают», — призвал руководитель региона.

Напомним, социальный контракт заключается с гражданами, имеющими доходы ниже прожиточного минимума. В 2020 году Чувашия в числе 21 региона участвует в пилотном проекте по реализации социальных контрактов. С 2021 года механизм социального контракта получит федеральное софинансирование во всех субъектах федерации. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 26,3 млрд рублей.

Ранее, министр труда России Антон Котяков в своем докладе Президенту страны отметил Чувашию в качестве успешного примера в реализации данного проекта оказания государственной социальной помощи малоимущим.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru.