Олег Николаев: «Общественное обсуждение благоустройства станет обязательным»

Такое заявление Глава Чувашии Олег Николаев сделал сегодня на еженедельной планерке, где в режиме видеоконференции приняли участие главы администраций муниципальных районов и городских округов республики.

Решение продиктовано тем, что жители нередко высказывают претензии и недовольство после проведения тех или иных работ по благоустройству. Кроме этого много вопросов возникает по качеству их проведения. Так, по словам Уполномоченной по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтины Федоровой за прошедшую неделю к ней поступило сразу 5 обращений от жителей различных муниципалитетов по поводу небезопасности новых детских площадок.

Олег Николаев поручил региональному Минстрою проанализировать ситуацию со всеми детским игровыми комплексами на предмет их безопасности. А в дальнейшем при проведении работ по благоустройству населенных пунктов обязательно учитывать мнение жителей.

«Мы с вами можем уйти от многих вопросов, которые возникают у населения, если будем реализовывать принципы общественного обсуждения», — пояснил руководитель региона.

Он также напомнил, что те народные обсуждения, которые были проведены в Мариинском Посаде и касались благоустройства исторического центра города, показали свою эффективность.

«В этих обсуждениях приняли участие и члены Кабинета Министров. Очень многие начали применять этот подход в обсуждении тех проектов, которые реализовываются по линии органов исполнительной власти в рамках национальных проектов», — подчеркнул Олег Николаев.

Подобные народные обсуждения в ближайшее время состоятся в городе Козловке в Козловском районе. Олег Николаев рекомендовал всем главам администраций обязательно принять в них активное участие.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru