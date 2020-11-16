К республиканской акции «Сурпан Пӗрле» присоединились любители чувашской вышивки Яльчикского района

Акция, приуроченная ко Дню чувашской вышивки, продолжает собирать талантливых вышивальщик Чувашии. Мастерица из Яльчикского района Вера Галкина на днях приступила к работе над элементом сурпана.

Вышивальщица сама владеет секретами нанесения стежков чувашского орнамента и передает умения подрастающему поколению в местном кружке «Ӑста алӑсем».

Напомним, что каждый район республики в рамках акции «Сурпан Пӗрле» вышьет два полотна на оба конца сурпана – старинного женского головного покрывала.

На нем будут узоры, характерные именно для местной вышивки, а в центре на белом полотне будет располагаться вышитый логотип «Пĕрле» с символикой 100-летия Чувашской автономии. Его изготовят мастерицы фабрики «Паха тĕрĕ».

Готовый сурпан продемонстрируют 26 ноября на торжественном мероприятии в честь Дня чувашской вышивки, указ о праздновании которого буквально месяц назад подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее мы писали, что к акции «Сурпан Пӗрле» присоединились Моргаушский и Цивильский районы республики.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: Яльчикский район