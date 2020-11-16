Известной актрисе Чувашии Вере Кузьминой исполнилось 97 лет

Со слов поздравлений в адрес народной артистки СССР Веры Кузьминичны Кузьминой началось сегодня еженедельное совещание в Доме Правительства.

Руководитель региона Олег Николаев тепло отозвался о выдающейся землячке. Он подчеркнул, что Вера Кузьминична «является для всех примером трудолюбия», она посвятила всю свою жизнь чувашскому театру, где создала палитру ярких образов, ставших классикой театрального искусства. Её творчество известно далеко за пределами республики.

«Вера Кузьмина – выдающийся человек, она сыграла множество ролей зарубежной и отечественной русской классики. Но самое главное, что она создала истинный образ чувашской женщины, чувашкой матери», — сказал Олег Николаев.

Отметим, что народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Чувашской АССР имени К.В. Иванова, лауреат Российской национальной премии «Золотая маска», Почетный гражданин Чувашской Республики до сих пор задействована в различных спектаклях, которые с успехом идут в Чувашском государственном академическом театре им. К. Иванова.

«Искренне поздравляю Веру Кузьминичну. Желаю, чтобы она еще долго радовала нас новыми ролями и личным общением», — сказал он в завершении.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: из открытых источников