Глава Чувашии призвал усилить контроль за злоупотребляющими алкоголем на уровне муниципалитетов

16 ноября на еженедельном совещании у Главы Чувашской Республики обсуждены меры по снижению смертности от алкогольных отравлений.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов, за январь—сентябрь 2020 года в республике показатель смертности от внешних причин вырос на 14,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом возрастающая роль алкоголя в структуре смертности от внешних причин была отмечена Минздравом России в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В Чувашии за 9 месяцев 2020 года зарегистрирован рост смертности от случайных отравлений алкоголем (как исход злоупотребления алкоголем в течение определенного времени) на 112,7% по сравнению с этим же периодом 2019 года.

Наиболее высокие темпы увеличения смертности от случайных отравлений алкоголем за 9 месяцев 2020 года отмечены в г. Канаш, Моргаушском, Канашском, Ибресинском районах и г.Чебоксары. Максимальные показатели зарегистрированы в Канашском, Моргаушском, Ибресинском, Ядринском районах и г. Канаш.

Смертность от отравлений и воздействия алкоголя с неопределенными намерениями (когда не имеется сведений о предшествующем злоупотреблении алкоголем) выросла на 77,0% по сравнению с этим же периодом 2019 года.

Наиболее высокие темпы увеличения смертности от отравлений и воздействия алкоголя с неопределенными намерениями отмечены в Аликовском, Козловском, Урмарском, Марпосадском, Цивильском районах. Максимальные показатели – в Аликовском, Урмарском, Красноармейском, Козловском, Шумерлинском районах.

Среди мер профилактики смертности от отравлений алкоголем министр Владимир Степанов предложил снизить «шаговую» доступность алкоголя для населения, принять дополнительные меры по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в так называемых «разливайках» в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Также министр отметил, что необходимо повысить активность муниципальных советов по межведомственному «патронажу» лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Олег Николаев призвал жителей республики не оставаться в стороне и своевременно уведомлять уполномоченные органы о семьях, где злоупотребляют алкоголем, а главам сельских поселений поручил держать на контроле каждую такую семью, особенно те, в которых есть несовершеннолетние дети.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: из открытых источников.