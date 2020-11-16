С 16 ноября 2020 года в Шумерле стартует городской конкурс социальной рекламы «Детство — территория trezvosti».

Положение о конкурсе разработано в соответствии с подпрограммой «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Основная цель — воспитание позитивной гражданской позиции подрастающего поколения посредством социально-ориентированного творчества с использованием различных видов искусства.

Работы принимаются в сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Шумерля (каб. №204) до 16 декабря текущего года. Результаты будут подведены 21 декабря 2020 года.

ПОЛОЖЕНИЕ о городском конкурсе социальной рекламы «Детство — территория trezvosti — 2020»

Источник: сайт администрации г. Шумерли.