В Шумерле мобильная группа провела рейд на ярмарке «Центральная»

В субботний день мобильной группой в составе специалистов администрации, совместно с сотрудниками полиции проведен рейд на ярмарке «Центральная» на предмет соблюдения введённых ограничительных мер согласно Указу Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года номер 166 «О мерах, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

В ходе рейда выявлены нарушения по несоблюдению масочного и дезинфекционного режима. Составлен акт и два протокола фиксации нарушений.

Напоминаем, что на территории Чувашской Республики действует обязательный масочный режим. Маску нужно носить во всех общественных местах, включая рыночные площади, расположенные на открытом воздухе.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.