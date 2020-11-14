Спектакль «Царская невеста» стал лауреатом национальной оперной премии «Онегин»

С заслуженной победой коллектив Чувашского государственного театра оперы и балета в своем инстаграм поздравила министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

«Решением организационного комитета лауреатом премии в номинации «Событие» стал спектакль «Царская невеста» Чувашского государственного театра оперы и балета. Награду вручили режиссеру спектакля Сергею Шепелеву. Постановка спектакля осуществлена при поддержке Гранта Министерства культуры Российской Федерации и посвящена 175-летию со дня рождения великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Поздравляю коллектив театра с заслуженной победой!», — написала она.

Пятая церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин» прошла в пятницу на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге.