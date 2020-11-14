Дольщики «Дома для друзей» могут получить свои квартиры в этом месяце

Об этом стало известно в пятницу на встрече с дольщиками поз. 24 в ЖК «Дом для друзей», расположенного по ул. Советская 50А в Новочебоксарске.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов сообщил, что ориентировочно до конца ноября все процедуры должны быть завершены, и дольщики смогут заехать в свои квартиры.

Как известно, застройщик ООО «Компания «СНЕГ» начал строительство этого дома еще в 2015 году. В 2017 году завершился первый этап и были введены 1 и 2 подъезды дома. С 3 и 4 подъездами оказалось сложнее. Застройщик обещал сдать их в конце прошлого года, однако на объекте не были завершены работы по отоплению и благоустройству.

В настоящее время, по словам застройщика, все замечания, выписанные инспекторами Госстройнадзора Минстроя Чувашии, устранены. Сотрудники ведомства на следующей неделе проведут повторную проверку. В случае если замечания действительно устранены в полном объеме, застройщику будет выдано положительное решение о соответствии дома проектной декларации.

Отметим, что на сегодняшний день в республике в реестре проблемных объектов числится 11 жилых домов. В правительстве Чувашии составили график их выездных проверок. Он опубликован в открытом доступе в группе «ВКонтакте» «Дольщики Чувашии».

Напомним, ситуацию с дольщиками, вовремя не получившими свои квартиры, контролирует лично Глава Чувашии Олег Николаев. В прошлом месяце Минстрой Чувашии по его поручению провел аналогичную встречу с дольщиками компании ООО «СЗ «Лидер».