Шумерлинцы присоединились к республиканской акции «Сурпан Пĕрле»

Указом Главы Чувашской Республики Олега Николаева в целях сохранения чувашской вышивки как уникального культурного наследия чувашского народа учрежден День чувашской вышивки, который будет отмечаться 26 ноября. В связи с этим в Чувашской Республике стартовала акция «Сурпан Пĕрле».

Суть акции заключается в том, чтобы вместе со всеми мастерами вышивки из районов и городов республики создать сурпан и продемонстрировать мастерство вышивальщиц Чувашии на торжественном мероприятии в честь празднования Дня чувашской вышивки.

МАУК ДК «Восход» города Шумерля присоединился к этой акции, творческим финалом которой станет презентация полотна с логотипом «Перле», вышитого чувашскими мастерицами.

За вышивкой Татьяна Вазинкина.

Источник: gshum.cap.ru.