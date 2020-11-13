Условия выплаты пенсий через почту не изменились

В 2020 году в средствах массовой информации ведется активная информационная кампания, связанная с требованием перевода социальных выплат на карты «Мир». УФПС Чувашской Республики разъясняет, что данное требование не касается получателей выплат через Почту России. На карту «Мир» обязаны перейти только те пенсионеры, которые получают денежные выплаты на банковскую карту.



«Через почту получают выплаты около 100 тысяч пенсионеров республики. Никаких изменений в порядке доставки и вручения выплат мы не планируем, – отметил заместитель директора УФПС Чувашской Республики по почтовому бизнесу Петр Никифоров. – Если получателю социальной выплаты неудобно оформлять новую карту, переводить на нее пенсию или пособие, он имеет право выбрать в качестве доставщика Почту России и получать выплаты через отделения связи. Для этого достаточно лично обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, через портал госуслуг либо отправить его по почте».



Выплата пенсий и пособий через Почту России осуществляется в определенный срок и в комфортной для получателя обстановке – на дому, без присутствия посторонних лиц. Все начисления фиксируются в выплатных документах, которые выдаются получателям на руки. При доставке социальных выплат почтальоны одновременно могут принять коммунальные платежи, налоги, оформить подписку, доставить товары народного потребления, что особенно важно для старшего поколения в период самоизоляции.



УФПС Чувашии.