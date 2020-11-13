С коронавирусом помогают бороться технологии

На мониторе начальника отдела информатизации городской администрации Оксаны Мартыновой – карта города, на которой ярко выделяются разного цвета кружки. Она кликает на один такой кружок, и появляется информация. Означает это точку, где побывала или будет работать мобильная группа, сформированная в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Можно узнать и подробности рейда – нарушения выявлены либо нет, посмотреть фото, сделанные членами группы на месте. То есть проконтролировать исполнения антиковидных мер и предписаний. Вот так вкратце можно описать принцип работы приложения «Мобильный контролёр».



Эта система управления мобильными группами и само приложение были разработаны специалистами IT-компании «ИСЕРВ». Внедрили в республике новую разработку не так давно, во второй половине октября. Компания передала ее всем муниципалитетам Чувашии бесплатно.

Первоначально приложение охватывало 6 направлений (общественный транспорт, объекты торговли и общепита, образовательные учреждения др.), — рассказывает Оксана Мартынова, — сейчас добавились объекты сферы бытовых услуг и спортивные.

Состав группы и данные о планируемых к посещению объектах ей передают руководители мобильных групп из числа работников администрации. Она на своем автоматизированном рабочем месте сначала создает геоточки с координатами, по ним выстраивает маршрут по направлениям, затем раздает маршруты на смартфоны членов задействованных мобильных групп. У них также установлено приложение «Мобильный контролёр». Для этих целей администрация дополнительно закупила 3 смартфона.

Состав группы и данные о планируемых к посещению объектах ей передают руководители мобильных групп из числа работников администрации. Она на своем автоматизированном рабочем месте сначала создает геоточки с координатами, по ним выстраивает маршрут по направлениям, затем раздает маршруты на смартфоны членов задействованных мобильных групп. У них также установлено приложение «Мобильный контролёр». Для этих целей администрация дополнительно закупила 3 смартфона. Пока в системе работают 4 мобильные группы, — продолжает начальник отдела информатизации. – Придя на объект, проверяющие обязаны отражать результаты проверки в приложении по позициям: нарушения масочного режима персоналом и посетителями, непроведение санитарной обработки помещения и термометрии, отсутствие антисептика, количество выписанных актов и составленных протоколов либо полное выполнение предписанных профилактических мероприятий. Фото- и видеосъемка позволяет наглядно и доказательно фиксировать нарушения на местах. Приложение самостоятельно определяет и сохраняет местоположение групп.

Результаты рейда и фотоматериалы с нарушениями автоматически отправляются на общереспубликанский сервер и хранятся в информационной системе. В любой момент руководитель городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции может проверить, что из запланированного уже сделано, а какие точки маршрутов еще не пройдены. Схитрить проверяющим не удастся. По словам Оксаны Мартыновой, приложение просто не закроется, если маршрут не пройден до конца. Если же появятся объективные причины, то возможно разбить маршрут на два дня.

Итоги использования приложения «Мобильный контролёр» на территории муниципалитетов еженедельно анализируются республиканским оперативным штабом. Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, которое занималось внедрением системы и курирует её работу, отметило Шумерлю в числе муниципалитетов, где сервис «Мобильный контролёр» используют активно. Всего же за период с 26 октября по 8 ноября с помощью приложения в Чувашии было организовано более 3,2 тыс. проверок и зафиксировано около 100 нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Наталья Игнатьева.