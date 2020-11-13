6 ноября неожиданно для рядовых шумерлинцев прозвучало на заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики заявление о возможном объединении города Шумерли и Шумерлинского района. У каждого главы администрации есть свои мысли на этот счет.

Например, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев подробно вникал в тему, еще будучи депутатом Госсовета республики. Поэтому уверен в том, что проводить дополнительные реформы в условиях сложной обстановки в сфере экономики и ЖКХ города будет достаточно трудно. Ведь процесс объединения представляет собой комплекс юридических, экономических, финансовых, административных процедур, изменение документации, кадровые вопросы и много чего еще.



«В любом случае, администрация включилась в изучение данной инициативы и сделает все для улучшения ситуации в городе. В том числе путем объединения города и района в единое муниципальное образование, — подчеркнул он. – Реализация инициативы целесообразна только в случае положительного социально-экономического эффекта. А для того, чтобы понять, будет ли он, необходимо всё просчитать: выиграет ли консолидированный бюджет объединенных города и района по сравнению с сегодняшним положением дел? Принципиально важен и статус объединённого муниципалитета. Ведь одна из проблем – это сложность принятия горожанами нового статуса их малой родины. В этом отношении, по моему мнению, более приемлемо будет вхождение сельских поселений в состав городского округа, но нужно учесть и настроения сельчан – будут ли они согласны с потерей районом статуса? Предстоит тщательная проработка вопроса с определением возможных социально-экономических перспектив, получения преференций и налоговых льгот. Ответственным руководителям структурных подразделений администрации уже поручено изучить данную тему и подготовить предложения».

Наталья Игнатьева.