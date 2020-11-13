В конце октября — в начале ноября во многих муниципалитетах Чувашии состоялись конкурсы на замещение должностей глав администраций районов и городских округов. Как уже сообщала газета, в Шумерлинском районе обошлось без сюрпризов: на должность главы администрации района вновь был назначен Лев Рафинов, кандидатура которого была поддержана большинством голосов депутатов районного Собрания.



О том, что уже было сделано в предыдущие годы, и задачах, поставленных перед администрацией Шумерлинского района на ближайшую пятилетку, — в нашем сегодняшнем интервью с новым-старым главой администрации Львом Геннадьевичем Рафиновым.

Как известно, Вы возглавляете администрацию района с 2012 года, и это уже Ваше третье назначение. С каким настроем Вы в очередной раз приступаете к своим обязанностям?

Как и в предыдущие разы — с желанием развивать родной район и улучшать качество жизни его жителей, хотя, конечно же, эта работа не из легких. В первую очередь, хочу выразить слова благодарности Собранию депутатов Шумерлинского района и руководству республики за то, что поверили в меня и доверили и дальше управлять администрацией. Спасибо и родному коллективу — работоспособной команде, нацеленной на результат.

Какие главные задачи стоят перед Шумерлинским районом на сегодняшний день?

Основной сектор экономики района — более 80 % — составляет сельское хозяйство. И конечно, наша задача — развивать все 57 населенных пунктов с учетом этих особенностей. Хочу сказать, что с 2012 года, когда я приступил к обязанностям главы администрации, в этом направлении сделано немало. Прежде всего, это вовлечение в оборот практически всех земель ходарского куста. На днях я как раз там побывал, приятно было видеть, что зябь поднята в достаточно хорошем объеме, озимые посеяны с перевыполнением плана. И главное, что радует — сегодня сельхозтоваропроизводители, как ООО и СХПК, так и фермеры, стараются эффективно работать, и это у них получается. В 2020 году получены рекордные результаты по урожайности зерновых – 28,5 ц с га (121 % к уровню 2019 года). Собрано 15332,6 т зерна (165 % к уровню прошлого года). Это самый высокий показатель, начиная с 1992 года.

Конечно, работа по землям еще не завершена. по нашим подсчетам, в оборот не вовлечены еще около 5,5 га земель. И очень правильно, что руководство республики настраивает нас еще раз провести инвентаризацию земель и наконец определиться, чем мы располагаем и в каком направлении дальше работать.

Проблемой для района остается животноводство. На ближайшие 5 лет передо мной стоит задача поднять его на достаточно хороший уровень. Сегодня, стыдно говорить, в общественном секторе района всего 168 голов коров — это у фермеров и в ООО «Приволье». А всего по району 1614 голов и 90 % из них содержится в личных подсобных хозяйствах. Спасибо нашим сельчанам, что держат скот, и благодаря этому мы выполняем показатели по надою, валовому сбору молока. но этого недостаточно. Ведь, для сравнения, в советское время только в одном совхозе «Алгашинский» было более 2000 голов КРС.

Много работы предстоит по развитию инженерной инфраструктуры. В первую очередь, по ремонту грунтовых уличных дорог в населенных пунктах. Сегодня для нас это стратегически важное направление. Благо, для воплощения этих целей есть отличная возможность — программа инициативного бюджетирования. Благодаря только ей, за последние три года мы отремонтировали уже около 30 км уличных дорог. Где-то это может быть не асфальт, а просто щебеночное покрытие, самое главное здесь — чтобы люди круглогодично имели возможность заезжать и выезжать из своих населенных пунктов. Передо мной, администрацией и главами сельских поселений поставлена задача — в среднем каждый год мы должны ремонтировать не менее 10 км уличных дорог, участвуя, прежде всего, в программе инициативного бюджетирования. Пока у нас это получается. Если до 2025 года отремонтируем не менее 50 км, то сможем привести в круглогодичное проезжее состояние около 120 км из имеющихся 188 км уличных дорог. На эти цели только в 2018— 2020 гг. направлено около 70 млн рублей.

Вторая стратегическая задача в этом направлении — капремонт межпоселенческих дорог, находящихся в собственности Шумерлинского района. Их протяженность составляет более 133 км. Почти 42 % из них, построенных в основном в 70-80-е годы, сегодня не соответствуют нормативам. Капитальный ремонт 10 межпоселенческих дорог включен в комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики до 2025 года. Я очень надеюсь, что при совместной работе с Минтрансом и при ежегодном выделении средств из республиканского бюджета мы начнем приводить эти дороги в нормативное состояние. Пока же средствами своего дорожного фонда каждый год мы ремонтируем не менее 2 км, но этого очень мало.

Еще в эту комплексную программу мы предложили включить закольцевание дорог двух направлений. Первое — между Туванами и Егоркино, что важно для автобусного пассажирского сообщения и эффективного использования транспортных средств. Расстояние там небольшое, это можно сделать. Второе направление — из поселка Красный Атмал надо выйти на поселок Речной. Это, наверное, получится не так быстро, но в перспективе тоже позволит улучшить транспортное сообщение и мобильность передвижения населения.

Конечно, работа по землям еще не завершена. по нашим подсчетам, в оборот не вовлечены еще около 5,5 га земель. И очень правильно, что руководство республики настраивает нас еще раз провести инвентаризацию земель и наконец определиться, чем мы располагаем и в каком направлении дальше работать. Проблемой для района остается животноводство. На ближайшие 5 лет передо мной стоит задача поднять его на достаточно хороший уровень. Сегодня, стыдно говорить, в общественном секторе района всего 168 голов коров — это у фермеров и в ООО «Приволье». А всего по району 1614 голов и 90 % из них содержится в личных подсобных хозяйствах. Спасибо нашим сельчанам, что держат скот, и благодаря этому мы выполняем показатели по надою, валовому сбору молока. но этого недостаточно. Ведь, для сравнения, в советское время только в одном совхозе «Алгашинский» было более 2000 голов КРС. Много работы предстоит по развитию инженерной инфраструктуры. В первую очередь, по ремонту грунтовых уличных дорог в населенных пунктах. Сегодня для нас это стратегически важное направление. Благо, для воплощения этих целей есть отличная возможность — программа инициативного бюджетирования. Благодаря только ей, за последние три года мы отремонтировали уже около 30 км уличных дорог. это может быть не асфальт, а просто щебеночное покрытие, самое главное здесь — чтобы люди круглогодично имели возможность заезжать и выезжать из своих населенных пунктов. Передо мной, администрацией и главами сельских поселений поставлена задача — в среднем каждый год мы должны ремонтировать не менее 10 км уличных дорог, участвуя, прежде всего, в программе инициативного бюджетирования. Пока у нас это получается. Если до 2025 года отремонтируем не менее 50 км, то сможем привести в круглогодичное проезжее состояние около 120 км из имеющихся 188 км уличных дорог. На эти цели только в 2018— направлено около 70 млн рублей. Вторая стратегическая задача в этом направлении — капремонт межпоселенческих дорог, находящихся в собственности Шумерлинского района. Их протяженность составляет более 133 км. Почти 42 % из них, построенных в основном в 70-80-е годы, сегодня не соответствуют нормативам. Капитальный ремонт 10 межпоселенческих дорог включен в комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики до 2025 года. Я очень надеюсь, что при совместной работе с Минтрансом и при ежегодном выделении средств из республиканского бюджета мы начнем приводить эти дороги в нормативное состояние. Пока же средствами своего дорожного фонда каждый год мы ремонтируем не менее 2 км, но этого очень мало. Еще в эту комплексную программу мы предложили включить закольцевание дорог двух направлений. Первое — между Туванами и Егоркино, что важно для автобусного пассажирского сообщения и эффективного использования транспортных средств. Расстояние там небольшое, это можно сделать. Второе направление — из поселка Красный Атмал надо выйти на поселок Речной. Это, наверное, получится не так быстро, но в перспективе тоже позволит улучшить транспортное сообщение и мобильность передвижения населения. Важную роль в жизни селян играет строительство объектов социальной инфраструктуры. Как на сегодняшний день обстоят дела в этом направлении?

Нужно отметить, что за последние 5 лет в социальную сферу района мы вложили достаточно много, опять-таки благодаря и инициативному бюджетированию, и участию в других программах. Только в ремонт школ района вложили за это время около 50 млн руб. Это и ремонт, и укрепление материально-технической базы. В этом году большой объем работ был проведен в здании сельского клуба д. Пояндайкино. Сейчас там завершается ремонт, в нем будет сконцентрировано все, что необходимо сельчанам, — фельдшерский пункт, клуб, библиотека, спортзал и другие помещения.

За прошедшие годы мы намного улучшили состояние клубных учреждений. Только в ходарском направлении у нас расположены четыре Дома культуры, имеющие от 250 до 300 посадочных мест. Все они находятся в хорошем состоянии. В Ходарах осталось привести в соответствие зрительный зал, все остальные сопутствующие помещения отремонтированы. В Туванах и Егоркино тоже все в хорошем состоянии. Много средств вкладывается в Торханский культурно-оздоровительный центр. Только за этот год в модернизацию библиотеки вложено 5 млн рублей. Но это того стоит, ведь в распоряжении сельчан будет современная библиотека высокого уровня. В районе осталось модернизировать еще один Дом культуры — Юманайский, надеюсь, в 2021 году удастся начать ремонтные работы и там.

Как видим, клубная сеть развита неплохо, но мы планируем обеспечить качественными услугами культуры и другие населенные пункты, поэтому в комплексную программу развития Чувашской Республики включили еще строительство клубов в Русских Алгашах, Мыслеце, Яндашах и Бреняшах.

Хочу отметить, что в республике наконец-то обратили внимание на наши чаяния. К сожалению, такие муниципалитеты, как Шумерлинский район, с трудом находят средства на проектирование строительства различных объектов и прохождение экспертизы. А сегодня республика берет это на себя. К тому же, теперь начинают выделять деньги и на подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов социального значения. Это для нас большой стимул, и мы можем уже на ближайшую перспективу планировать свои действия в рамках комплексной программы развития Чувашской Республики.

Много внимания в районе уделяется и развитию спортивных учреждений. В Туванах, например, долгое время пустовал спортзал, а население там активное — желает тренироваться. В этом году мы завершаем переоборудование здания этого комплекса. Отремонтировали спортзал, обеспечили холодным и горячим водоснабжением, провели канализацию, приобрели ринг для занятий боксом и кикбоксингом. Скоро будут отремонтированы раздевалки, заработают тренажерные залы. Все это станет большим вкладом в развитие спорта. Кстати, в этом культурно-оздоровительном центре тоже будут сосредоточены практически все учреждения, которые необходимы на селе.

К сожалению, на сегодняшний день у нас нет типовых спортзалов в кумашкинском кусту, поэтому перед нами стоит задача обеспечить эту сторону объектами физкультуры и спорта. Продолжая разговор про кумашкинское направление, можно отметить, что в 2021 году будет начато проектирование пристроя к начальной школе, чтобы в этой стороне у нас тоже имелась базовая основная школа.

Следующее направление в социальной сфере — это обеспечение каждого населенного пункта малыми формами проведения досуга — детскими или спортивными площадками. Благодаря подарку руководства республики в виде предоставления каждому населенному пункту Чувашии по 100 тыс. рублей, люди увидели эти площадки и поняли, что, оказывается, и на селе можно обеспечить ребят всем необходимым. И пусть детей в деревнях немного, но они должны иметь эти возможности для развития. Конечно, здесь мы тоже больше будем применять программу инициативного бюджетирования и начнем с тех населенных пунктов, где сегодня люди уже готовы участвовать. В 2019 году мы обеспечили игровыми площадками школы и детские сады, а сейчас работа перейдет в сельские населенные пункты.

За прошедшие годы мы намного улучшили состояние клубных учреждений. Только в ходарском направлении у нас расположены четыре Дома культуры, имеющие от 250 до 300 посадочных мест. Все они находятся в хорошем состоянии. В Ходарах осталось привести в соответствие зрительный зал, все остальные сопутствующие помещения отремонтированы. В Туванах и Егоркино тоже все в хорошем состоянии. Много средств вкладывается в Торханский культурно-оздоровительный центр. Только за этот год в модернизацию библиотеки вложено 5 млн рублей. Но это того стоит, ведь в распоряжении сельчан будет современная библиотека высокого уровня. В районе осталось модернизировать еще один Дом культуры — Юманайский, надеюсь, в 2021 году удастся начать ремонтные работы и там. Как видим, клубная сеть развита неплохо, но мы планируем обеспечить качественными услугами культуры и другие населенные пункты, поэтому в комплексную программу развития Чувашской Республики включили еще строительство клубов в Русских Алгашах, Мыслеце, Яндашах и Бреняшах. Хочу отметить, что в республике обратили внимание на наши чаяния. К сожалению, такие муниципалитеты, как Шумерлинский район, с трудом находят средства на проектирование строительства различных объектов и прохождение экспертизы. А сегодня республика берет это на себя. К тому же, теперь начинают выделять деньги и на подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов социального значения. Это для нас большой стимул, и мы можем уже на ближайшую перспективу планировать свои действия в рамках комплексной программы развития Чувашской Республики. Много внимания в районе уделяется и развитию спортивных учреждений. В Туванах, например, долгое время пустовал спортзал, а население там активное — желает тренироваться. В этом году мы завершаем переоборудование здания этого комплекса. Отремонтировали спортзал, обеспечили холодным и горячим водоснабжением, провели канализацию, приобрели ринг для занятий боксом и кикбоксингом. Скоро будут отремонтированы раздевалки, заработают тренажерные залы. Все это станет большим вкладом в развитие спорта. Кстати, в этом культурно-оздоровительном центре тоже будут сосредоточены практически все учреждения, которые необходимы на селе. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет типовых спортзалов в кумашкинском кусту, поэтому перед нами стоит задача обеспечить эту сторону объектами физкультуры и спорта. Продолжая разговор про кумашкинское направление, можно отметить, что в 2021 году будет начато проектирование пристроя к начальной школе, чтобы в этой стороне у нас тоже имелась базовая основная школа. Следующее направление в социальной сфере — это обеспечение каждого населенного пункта малыми формами проведения досуга — детскими или спортивными площадками. Благодаря подарку руководства республики в виде предоставления каждому населенному пункту Чувашии по 100 тыс. рублей, люди увидели эти площадки и поняли, что, оказывается, и на селе можно обеспечить ребят всем необходимым. И пусть детей в деревнях немного, но они должны иметь эти возможности для развития. Конечно, здесь мы тоже больше будем применять программу инициативного бюджетирования и начнем с тех населенных пунктов, где сегодня люди уже готовы участвовать. В 2019 году мы обеспечили игровыми площадками школы и детские сады, а сейчас работа перейдет в сельские населенные пункты. Какова на сегодняшний день ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Есть ли трудноразрешимые проблемы?

Одна из имеющихся проблем – централизованное обеспечение людей качественной питьевой водой. Во многих населенных пунктах водопроводы есть, но нет обслуживающей организации, так как никто не хочет брать наши убыточные водопроводные сети в аренду. Кстати, эта проблема актуальна для многих сельских районов, но мы над этим работаем.

По возможности, сеть централизованного водоснабжения планируем расширять. Необходимо всем, и администрации района, и сельского поселения вместе с жителями, работать над изготовлением проектно-сметной документации для строительства водопровода в Бреняшах. К сожалению, никак не может попасть в программу проект водоснабжения Нижней Кумашки. Есть населенные пункты, испытывающие проблемы с питьевой водой, в частности, это Русские Алгаши, где, несмотря на принятие всевозможных инженерных решений, эта проблема возникает ежегодно. А в этом году такая проблема коснулась и жителей Малых Туван.

В числе других задач в сфере ЖКХ — перевод на индивидуальное отопление жителей многоквартирных домов в Русских Алгашах и Юманаях. Люди должны понять, что будут от этого в выигрыше, ведь, потратив средства один раз, дальше платить придется меньше, а сельские поселения не будут заложниками теплоснабжающей организации.

Планируем начать эту работу с Юманай. После завершения переселения людей из аварийного дома № 60 по ул. Мира в селе останется 2 многоквартирных дома. Жильцы одного из них уже изготовили проект по переводу на индивидуальное отопление. Думаю, глядя на них, созреют и жители другого дома. В 2022 году хотим перевести на индивидуальное отопление и жителей Русских Алгашей.

По возможности, сеть централизованного водоснабжения планируем расширять. Необходимо всем, и администрации района, и сельского поселения вместе с жителями, работать над изготовлением проектно-сметной документации для строительства водопровода в Бреняшах. К сожалению, никак не может попасть в программу проект водоснабжения Нижней Кумашки. Есть населенные пункты, испытывающие проблемы с питьевой водой, в частности, это Русские Алгаши, где, несмотря на принятие всевозможных инженерных решений, эта проблема возникает ежегодно. А в этом году такая проблема коснулась и жителей Малых Туван. В числе других задач в сфере ЖКХ — перевод на индивидуальное отопление жителей многоквартирных домов в Русских Алгашах и Юманаях. Люди должны понять, что будут от этого в выигрыше, ведь, потратив средства один раз, дальше платить придется меньше, а сельские поселения не будут заложниками теплоснабжающей организации. Планируем начать эту работу с Юманай. После завершения переселения людей из аварийного дома № 60 по ул. Мира в селе останется 2 многоквартирных дома. Жильцы одного из них уже изготовили проект по переводу на индивидуальное отопление. Думаю, глядя на них, созреют и жители другого дома. В 2022 году хотим перевести на индивидуальное отопление и жителей Русских Алгашей. Какие еще планы Вам бы хотелось воплотить в жизнь?

Шумерлинский район богат лесами, они простираются на территории не менее 70 тысяч гектаров. В предстоящую пятилетку хочется поднять на должный уровень лесопромышленную отрасль экономики. Ведь в свое время Шумерлинский лесокомбинат был в числе передовых, на нем перерабатывался очень большой объем древесины. А сегодня необходимо реализовывать программы глубокой переработки леса.

После проведения газификации востребованность в лесе сильно упала. Появилось много сухостоя, валежника, а из этого можно делать деньги.

Конечно, эти леса находятся не в нашем ведении, а Минприроды. Но я готов работать в этом направлении с министерством. У нас есть заинтересованные инвесторы — как российские, так и иностранные. У последних глаза горят — говорят, по деньгам ходите. И если мы все — республика, район и инвесторы — будем работать во взаимопонимании, эти планы смогут воплотиться в жизнь.

После проведения газификации востребованность в лесе сильно упала. Появилось много сухостоя, валежника, а из этого можно делать деньги. Конечно, эти леса находятся не в нашем ведении, а Минприроды. Но я готов работать в этом направлении с министерством. У нас есть заинтересованные инвесторы — как российские, так и иностранные. У последних глаза горят — говорят, по деньгам ходите. И если мы все — республика, район и инвесторы — будем работать во взаимопонимании, эти планы смогут воплотиться в жизнь. Недавно на республиканском уровне был поднят вопрос о возможном объединении города Шумерли и Шумерлинского района в единый муниципалитет. Как Вы на это смотрите?

Это вопрос с очень длинной «бородой». Я 35-й год работаю в системе местного самоуправления и за этот период велось множество разговоров на эту тему. На сей раз тема была поднята на Высшем экономическом совете Главой республики Олегом Николаевым и депутатом Госдумы от региона Анатолием Аксаковым.

Лично я всегда был и остаюсь сторонником объединения, ведь, если смотреть стратегически, территория должна развиваться как единое целое. А значит, единым должно быть и управление.

На мой взгляд, в последний раз, в 2014 году, горожан ввели в заблуждение, рассказывая, что в случае объединения двух муниципалитетов город превратится в деревню. Но всем известно, что как административная единица Шумерля никогда не превратится в деревню, ведь это зависит от количества проживающего в нем населения. А территориальная административная единица и муниципальное образование — это два разных понятия.

Сегодня закон позволяет решать вопрос объединения без референдума, на уровне двух Собраний депутатов, путем проведения общественных публичных слушаний. Хочется обратиться к тем, кто против объединения: а в чем виноваты нынешние жители Шумерлинского района и ветераны, принимавшие участие в закладке города, начиная со станции Шумерля? Почему их лишают всех благ, которыми они тоже должны пользоваться. Ведь жители района постоянно приезжают в Шумерлю за покупками и за получением других услуг, оставляя при этом в городе много средств.

Сегодня в консолидированном бюджете Шумерлинского района собственные доходы составляют от 14 до 18 %. Это бюджет минимальной обеспеченности, позволяющий содержать школы, детские сады, дороги и т.д. Чтобы планомерно развиваться дальше сельским поселениям района, дополнительно нужно 20-30 млн. А в едином муниципалитете их спокойно можно будет выделить, так как средств будет выделяться больше.

А все остальные дополнительные средства надо направлять на развитие города. Не хочу «лезть в чужой монастырь со своим уставом», но при едином муниципалитете за 3-4 года в первую очередь в разы можно улучшить состояние уличных дорог в городе — привести их в круглогодичное проезжее состояние. Это прежде всего зона ИЖС, в том числе залинейная часть.

Конечно, все зависит от того, какая форма объединения может быть выбрана — единое муниципальное образование — Шумерлинский район, центром которого будет город Шумерля, или вариант городского округа. Нужно выбирать то, что выгодней в плане бюджета, и подход должен быть очень хорошо взвешенным.

Я уверен, многих горожан не форма муниципального образования беспокоит. А другое. Что нам всем нужно, не только в городе Шумерле? Чтоб встал с утра: были электричество, холодная и горячая вода. Собрался на работу, вышел на улицу — автобус приехал вовремя, дороги очищены, садики и школы работают, есть где заниматься физкультурой и спортом, развивать свои творческие способности. Приоритет должен быть в содержании, а не в форме.

К слову, если мы хотим еще лучше развивать территории, сегодня надо менять и систему управления сельскими поселениями — их надо укрупнять. На сегодняшний день население района составляет порядка 8,5 тысячи, а финансирование идет подушевое. Чтобы не только выжить, но и развивать территории, мы должны уделять внимание и этому вопросу. Работа проводилась еще в 2016 году, но до принятия закона мы так и не дошли. Хотя большинство населения на общественных слушаниях это направление поддержало.

Лично я всегда был и остаюсь сторонником объединения, ведь, если смотреть стратегически, территория должна развиваться как единое целое. А значит, единым должно быть и управление. На мой взгляд, в последний раз, в 2014 году, горожан ввели в заблуждение, рассказывая, что в случае объединения двух муниципалитетов город превратится в деревню. Но всем известно, что как административная единица Шумерля никогда не превратится в деревню, ведь это зависит от количества проживающего в нем населения. А территориальная административная единица и муниципальное образование — это два разных понятия. Сегодня закон позволяет решать вопрос объединения без референдума, на уровне двух Собраний депутатов, путем проведения общественных публичных слушаний. Хочется обратиться к тем, кто против объединения: а в чем виноваты нынешние жители Шумерлинского района и ветераны, принимавшие участие в закладке города, начиная со станции Шумерля? Почему их лишают всех благ, которыми они тоже должны пользоваться. Ведь жители района постоянно приезжают в Шумерлю за покупками и за получением других услуг, оставляя при этом в городе много средств. Сегодня в консолидированном бюджете Шумерлинского района собственные доходы составляют от 14 до 18 %. Это бюджет минимальной обеспеченности, позволяющий содержать школы, детские сады, дороги и т.д. Чтобы планомерно развиваться дальше сельским поселениям района, дополнительно нужно 20-30 млн. А в едином муниципалитете их спокойно можно будет выделить, так как средств будет выделяться больше. А все остальные дополнительные средства надо направлять на развитие города. Не хочу «лезть в чужой монастырь со своим уставом», но при едином муниципалитете за 3-4 года в первую очередь в разы можно улучшить состояние уличных дорог в городе — привести их в круглогодичное проезжее состояние. Это прежде всего зона ИЖС, в том числе залинейная часть. Конечно, все зависит от того, какая форма объединения может быть выбрана — единое муниципальное образование — Шумерлинский район, центром которого будет город Шумерля, или вариант городского округа. Нужно выбирать то, что выгодней в плане бюджета, и подход должен быть очень хорошо взвешенным. Я уверен, многих горожан не форма муниципального образования беспокоит. А другое. Что нам всем нужно, не только в городе Шумерле? Чтоб встал с утра: были электричество, холодная и горячая вода. Собрался на работу, вышел на улицу — автобус приехал вовремя, дороги очищены, садики и школы работают, есть где заниматься физкультурой и спортом, развивать свои творческие способности. Приоритет должен быть в содержании, а не в форме. К слову, если мы хотим еще лучше развивать территории, сегодня надо менять и систему управления сельскими поселениями — их надо укрупнять. На сегодняшний день население района составляет порядка 8,5 тысячи, а финансирование идет подушевое. Чтобы не только выжить, но и развивать территории, мы должны уделять внимание и этому вопросу. Работа проводилась еще в 2016 году, но до принятия закона мы так и не дошли. Хотя большинство населения на общественных слушаниях это направление поддержало. По имеющимся данным, в 2021 году должно начаться строительство скоростной трассы М12 маршрутом «Европа — Западный Китай». Часть пути должна пройти и по территории Шумерлинского района. Расскажите, где именно будет проложена эта дорога и как это отразится на качестве жизни шумерлинцев?

Да, действительно, старт дан. Шумерлинским районом ведется предварительная подготовительная работа по строительству трассы с подрядчиками, с ответственными лицами. Нужно разрешить множество вопросов по размещению транспорта, техники, инертных и стройматериалов, определить, где будут жить люди, и т.д. Сейчас все это тщательно изучается. И насколько нам известно, в 2021 году начнется непосредственно само строительство. Трасса будет проходить в районе Дубовки, затронет территории Большеалгашинского и Краснооктябрьского сельских поселений. В основном дорога будет идти по лесу и частично заденет земли сельхозназначения.

Я считаю, что для шумерлинцев это будет большим импульсом для развития. Возрастет инвестиционная привлекательность района и города, улучшится придорожная инфраструктура. На само строительство будет востребовано большое количество строителей, машинистов, трактористов, бульдозеристов, а это дополнительные рабочие места. Люди смогут зарабатывать деньги, не уезжая за пределы республики.

Мы постарались максимально учесть мнения жителей, такие, как обустройство переездов или тоннелей, чтобы люди без проблем могли выгонять скот в поля, чтобы могла проезжать техника. Особенно это актуально на территории Краснооктябрьского сельского поселения.

Плюсов здесь много, в том числе и возможность намного быстрее добраться до столицы. Жизнь не стоит на месте – все вокруг развивается бурными темпами, а значит, в ногу со временем должны идти и мы.

Татьяна Александрова.