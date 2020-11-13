О ситуации по COVID-19 в Шумерле

О том, как обстоит ситуация по COVID-19 в Чувашии шла речь на оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

В Шумерле, как и по Чувашии, довольно сложная обстановка. На 11 ноября заболевших коронавирусной инфекцией — 297, из них дети до 17 лет — 28. Выявлено 117 очагов заболевания.

С 1 октября по 11 ноября в Шумерле зафиксировано 83 случая заболевания (дети до 17 лет — 3 человека). 11 ноября выявлен 1 случай заболевания COVID-19 в детском саду «Золотой ключик» среди персонала. Определен круг общавшихся с источником инфекции, на режиме изоляции находятся 21 человек. Проведены все санитарно-противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.

По информации главного врача Шумерлинского ММЦ Сергея Демьянова 1100 вакцин от коронавирусрой инфекции в ближайшее время поступит в Республику. Первыми привьют врачей и педагогов. На Шумерлинский ММЦ будет выделено 70 вакцин.

В городе продолжается работа мобильных групп. В этой части дано указание по активизации их деятельности в части привлечения к ответственности и составления протоколов по нарушению действующих согласно Указу Главы Чувашии ограничительных мер и указаний Роспотребнадзора.

Напоминаем! Основной мерой профилактики является соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование, использование дезинфицирующих средств.

Напоминаем телефон горячей линии по Чувашии по вопросам новой коронавирусной инфекции 26-14-14.

Источник: gshum.cap.ru.