Олег Николаев рекомендовал не планировать проведения новогодних корпоративов в предприятиях общепита

Сегодня, 13 ноября, на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обсудили работу предприятий общепита в режиме ограничений, когда после 23 часов им запрещено обслуживать посетителей. Недавние проверки кафе и ресторанов Чувашии выявили нарушения.

Напомним, 2 ноября Глава Чувашии подписал указ о возврате некоторых противоэпидемических мерах. В их числе – и запрет на работу ресторанов, кафе и баров с 23 часов до 6 часов по местному времени, кроме обслуживания на вынос. С середины октября в республике действует и запрет на банкетное обслуживание.

Олег Николаев подчеркнул, что к новогодним праздникам эти ограничения тоже относятся.

«Судя по ситуации, на Новый год лучше не готовиться. Чтобы всем было понятно, вчера мы приняли решение, что все массовые мероприятия отменяем, отменяем и подготовку к ним, дополнительных трат зато не будет. Никому не надо даже готовиться. Отмечу, что все решения мы принимаем, исходя из текущей ситуации», — заявил руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.