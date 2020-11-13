Объявлен конкурс на разработку лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей»

Конкурс объявлен на всю страну.

Его задача — увековечить трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей, женщин и подростков, которые в сложных погодных и бытовых условиях создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. В нашей стране достаточно много памятников военному подвигу, однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях.

Сроки проведения:

📝15 ноября 2020 / 10 февраля 2021 года — приём заявок и конкурсных проектов

📝до 15 февраля 2021 года — подведение итогов конкурса экспертной комиссией

Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты организатора pm@rvio.org конкурсную заявку по форме, указанной в Приложении №1 к Положению

(скачав ее в разделе «Список скачиваемых материалов конкурса»).

Подробности по ссылке http://pm.histrf.ru/contests/rubezh/#request