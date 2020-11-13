Обстановка напряженная: Олег Николаев оценил ситуацию с коронавирусом в Чувашии

Сегодня Глава республики на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции подчеркнул, что «ситуация идет по пути осложнения и напряжения».

Олег Николаев рассказал, что в течение недели проведена работа по обеспечению аптек запасом лекарств. Тех, кто лечится от COVID-19 на дому, будут снабжать бесплатными препаратами.

«Запущена работа и на следующей неделе планируется начать процесс бесплатного лекарственного обеспечения тех, кто лечится амбулаторно», — отметил он.

В связи с обострением ситуации количество коек для пациентов с коронавирусом увеличили больше, чем в пиковый период весны.

«Очевидно, придется перепрофилировать еще дополнительные площади», – сказал Олег Николаев.

На оперштабе вернулись к теме нарушений ограничительных мер в сфере общепита, поднятой на заседании правительства региона 11 ноября. После этого по поручению Олега Николаева была проведена комплексная проверка заведений.

Руководитель региона призвал контрольно-надзорные органы дать оценку хозяйствующим субъектам, которые в сложное время проявляют нерадивость.

«Отмечается рост заболеваемости. Особенно в городах Чебоксары и Новочебоксарск. В этой связи видится целесообразным применить достаточно суровые меры наказания к подобным нарушителям», — заявил он.

Источник: чувашинформ.рф.