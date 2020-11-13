Необычные полотна будущих художников посвящены Чувашии

Экспозиция юных любителей искусства «Любимый край, Чувашия моя» разместилась в выставочном зале Дома Дружбы народов АУ «РЦНТ» Дк тракторостроителей» Минкультуры Чувашии. Она посвящена важным памятным датам России и Чувашии: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования Чувашской автономии.



На эти исторические события творчески отреагировали учащиеся МБУДОД «Центр детского творчества» г. Шумерли и Народного детского кружка декоративно-прикладного искусства «ПӰРНЕСКЕ» клуба «Заволжский» ППО Филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».



Выставка работ талантливых учащихся Красноармейского района и Шумерли может рассказать многое о родном, любимом чувашском крае.



Организаторы собрали в Доме Дружбы народов порядка ста работ, среди которых, картины, вышитые крестом, лентой, гладью, в лоскутной и комбинированной технике. В детских работах представлены популярные виды и технологии батика, художественная обработка кожи, мозаика, панно из бисера и современных материалов, а также вышивка в технике «blackwork» и техника бумагокручения «quilling» («квиллинг»).



Фотографии Святослава Петрова (Гильдия межэтнической журналистики).