На помощь врачам в Чувашии привлекают студентов-медиков

Студенты и ординаторы медицинских учебных заведений и организаций приступили к работе больницах республики. Прежде всего, они помогут в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.

«С учетом кадровой напряженности в системе здравоохранения проведена работа с учебными заведениями. В частности, из Института усовершенствования врачей направлены 61 ординатор, из которых на должность врачей-стажеров трудоустроено 12 студентов, на должность среднего медицинского персонала приняли 15 человек, врачами первичного звена стали 33 ординатора, фельдшером скорой медицинской помощи приняли еще одного студента», — сообщил в пятницу на оперштабе по коронавирусу министр здравоохранения Владимир Степанов.

Кроме того, 172 студента Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова трудоустроены средними медицинскими работниками.

Еще 85 студентов Чебоксарского медицинского колледжа пришли на производственную практику в медицинские организации. Они также примут участие в оказании медпомощи больным с ковид.

Источник: чувашинформ.рф.