Надежда Луговская назвала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Чувашии управляемой

Такое заявление руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии сделала 13 ноября на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«Роспотребнадзором были оценены регионы по контролю за исполнением принятых решений. Чувашия не попала в число негативных субъектов, поскольку заболеваемость у нас на управляемом уровне», — подчеркнула она.

Надежда Луговская констатировала, что благодаря введению дополнительных ограничений для людей старше 65 лет удалось остановить рост заболеваемости среди этой возрастной группы.

Она отметила, что в ноябре среднереспубликанский показатель заболеваемости превышен в городах Чебоксары, Алатырь и Канашском районе. А 60% случаев заболевания COVID-19 регистрируется среди жителей Чебоксар.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии призвала усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

«И ночные клубы работают. Масочный режим не соблюдался. Однако штрафных санкций нет. Пора переходить на жесткие меры наказания», — сказала Надежда Луговская.