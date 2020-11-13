КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА МЕМОРИАЛА «СТРОИТЕЛЯМ БЕЗМОЛВНЫХ РУБЕЖЕЙ»

Стартовал приём заявок в рамках открытого всероссийского творческого конкурса на разработку лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Комплекс будет возведён на территории Чувашской Республики.

С идеей создания мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей выступил Глава Чувашской Республики Олег Николаев, в октябре 2020 года, направивший обращение на имя Председателя РВИО Владимира Мединского.

Инициатива была поддержана руководством РВИО и комиссией по реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Мемориал планируется установить в Козловском районе на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово.

— В нашей стране достаточно много памятников военному подвигу. Героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в достаточной мере в монументальных композициях. В Чувашии уже давно и последовательно изучают и хранят память о строителях рубежей обороны – в основном, женщин и подростков, которые в тяжелых условиях создавали линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. 2021 год в республике объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Поэтому проект по созданию мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашской Республике нами поддержан и включен в план работы Российского военно-исторического общества на 2021 год, — подчеркнул научный директор РВИО Михаил Мягков

В рабочую группу по реализации проекта вошла заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева.

Приём заявок и конкурсных проектов продлится 10 февраля 2021 года. Подать заявку можно на портале: http://pm.histrf.ru/contests/rubezh/

Справка:

Решение о возведении широкомасштабных оборонительных сооружений с большим охватом тыловых регионов страны, было принято в октябре 1941 года. Тогда стратегическая обстановка на советско-германском фронте усложнилась: противник стремительно прорывался в центральные районы России, угрожая захватом Москвы. К строительству Сурского рубежа приступили 28 октября 1941 г. и завершили 20 января 1942 г., а Казанского обвода — 25 января 1942 г.

Трудились в основном женщины и подростки с 17 лет, так как мужское население было мобилизовано на фронт. Производительность труда на земляных работах составила 1,42 кубометра на человека-день. Мобилизовано было до 170 тыс. человек. Условия для работы были сложными: не хватало инвентаря, который был только ручным, присутствовали перебои с питанием, не до конца был решен вопрос с размещением и бытом. Температура воздуха опускалась до — 40 градусов.

За период строительства на рубежах, протянувшихся по территории республики на 380 км, было вынуто около 5 млн. кубометров грунта, оборудовано 2347 огневых точек (железобетонные артиллерийские доты, пулеметные дзоты, бронеколпаки, площадки) и 1970 землянок, в том числе по Сурскому рубежу — 1607 огневых точек и 1490 землянок.