Заслуженная победа

В конце октября Министерство сельского хозяйства Чувашии и Чувашский государственный аграрный университет подвели итоги республиканского конкурса творческих работ «Чувашия – аграрный край», посвященного 100-летию образования Чувашской автономной области. Конкурс проводился по 9 номинациям среди учащихся школ, техникумов, студентов вузов, трудящейся молодежи, профессиональных журналистов.



В этом конкурсе принял участие ученик 3 «А» класса школы № 1 Семен Кабаев и стал победителем в номинации «Человек и малая родина».



Под руководством своей учительницы Р.В. Заболотской Семен участвовал во многих всероссийских, республиканских конкурсах, проектах, олимпиадах, акциях: в международном конкурсе «Лига эрудитов» завоевал 1 место, стал лауреатом заочного тура 24-го Всероссийского детского конкурса «Первые шаги в науке», в международном проекте «Креативность. Интеллект. Талант» в конкурсе «Время вдохновения» стал лауреатом 1 степени, во всероссийских конкурсах «Мир вокруг нас. Лесные обитатели», «Творчество А.С. Пушкина» был награжден дипломом 1 степени. Также Семен ежегодно участвует в Республиканской научно-практической конференции «Ростки возрождения».



Успешным ученик может стать только у успешного учителя. Поиск и творчество, инициатива и педагогическое мастерство, высокая методическая грамотность и эрудиция отличают учителя начальных классов Римму Валерьевну. Она всегда в поиске эффективных форм и методов обучения и воспитания. Ее уроки отличаются чёткостью, продуманностью, практической насыщенностью познавательного материала. Хорошо организованная совместная работа учителя с учениками, с их родителями всегда приводит к высоким результатам.



А. Туйманкина, школа № 1.