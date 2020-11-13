Всероссийский конкурс на разработку проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии объявлен Российским военно-историческим обществом

Сегодня, 13 ноября 2020 года общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» под руководством помощника Президента Российской Федерации Владимира Мединского объявила о старте открытого всероссийского творческого конкурса на разработку проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который будет создан в Чувашии.

Напомним, решение о создании мемориала в республике было достигнуто 4 сентября 2020 года в ходе встречи руководителя республики Олега Николаева с заместителем министра культуры Российской Федерации Ольгой Яриловой.

Цель конкурса — создание мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей обороны на территории Чувашской Республики. Задача конкурса — увековечить трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей, женщин и подростков, которые в сложных погодных и бытовых условиях создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. Российским военно-историческим обществом отмечено, что в нашей стране достаточно много памятников военному подвигу, однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях.

Основанием для проведения конкурса стал Указ Главы Чувашской Республики от 09.05.2020 N 134 «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей». В 2021 г. исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны и строительства оборонительных сооружений в тылу страны, которые были необходимы, чтобы предотвратить захват противником Средней Волги и Урала.

Место размещения Памятника: Российская Федерация, Чувашская Республика, Козловский муниципальный район, координаты: 55° 48' 30.87" N / 47° 57' 02.57" E. В Положении о конкурсе отмечено, что в проекте мемориала необходимо предусмотреть музейный комплекс, дорожную сеть с основными пешеходными связями, ландшафтное решение, с учетом новых и существующих зеленых насаждений, безбарьерную среду для маломобильных групп населения, архитектурно-художественную подсветку и другие элементы.

Участниками Конкурса могут являться профессиональные архитекторы и скульпторы. Конкурс проводится в период с 15 ноября 2020 года по 10 февраля 2021 года включительно. Подведение итогов Конкурса — до 15 февраля 2021 года.

Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты организатора pm@rvio.org конкурсную заявку по форме, указанной в Приложении №1 к Положению о конкурсе, размещенному на сайте Российского военно-исторического общества «Памятное место» по адресу http://pm.histrf.ru/contests/rubezh/

Первоисточник: Сайт Российского военно-исторического общества «Памятное место»