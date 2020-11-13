Вкусно и бесплатно

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, с 1 сентября 2020 года всех учащихся младших классов начали кормить бесплатным горячим питанием.



Вопрос в организации школьного питания в Чувашии держит под личным контролем Глава республики Олег Николаев. Он поручил подтянуть уровень обеспеченности, качества и доступности питания школьников во время осенних каникул.

Школа № 6 города Шумерли из-за идущих ремонтных работ в столовой не смогла распахнуть её двери в самом начале учебного года. Однако когда 13 сентября обновление школьного пищеблока было завершено, уже на следующий день школа в полном объеме начала обеспечивать детей горячим питанием.



Обновленной школьной столовой остались довольны и школьники, и их родители, и администрация школы. Здесь полностью покрашены стены, потолки, заменены отопление, освещение, водопровод, канализация. Установлены пластиковые стеклопакеты. В непосредственной зоне приготовления еды размещена новая обогреваемая зона раздачи, что позволяет в течение всего дня оставаться блюдам горячими. Новые тут и мойки, все три холодильника и морозильная камера. А со дня на день должна поступить остальная часть оборудования – газовые плиты, жарочный шкаф, пароконвектомат и др.



В шестой школе всего обучаются 553 ученика. Из среднего и старшего звена в школьной столовой питаются больше половины школьников. А 242 ученика начальных классов с этого учебного года полностью охвачены бесплатным горячим питанием. Бесплатное питание получают и 35 обучающихся из льготных категорий. А дети с особенностями развития здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.



Таковых в школе 24 ученика.

Когда школам республики было предложено разработанное 12-дневное меню завтрака, обеда и полдника бесплатного горячего питания, то все школы города Шумерли из предложенных вариантов отдали предпочтение меню усиленного завтрака. Составителями меню были учтены требования новых СанПиНов, а также такие параметры, как сезонность, калорийность, питательность суточного рациона, необходимые для нормального роста и развития детей. С начала второй четверти обучающиеся 6 школы стали получать блюда в соответствии с этим меню. И в первые же дни после осенних каникул подтвердилась правильность выбора.



Если раньше школьные обеды многие дети оставляли недоеденными, то усиленный горячий завтрак съедают практически полностью. На момент нашего посещения поварами была приготовлена еда по меню девятого дня. «Ветчина порциями, каша молочная пшенная с маслом, чай с фруктовым соком, хлеб пшеничный, груши свежие порциями», — читаем мы на стенде «Меню». А вот творожной запеканкой с повидлом, блюдом, которое Олег Николаев лично утвердил для школьного питания, дети будут лакомиться в третий день по меню. Стоимость усиленного завтрака составляет 52 рубля 36 копеек. С двухнедельным меню школьной столовой можно ознакомиться на сайте школы.



Как говорит заместитель директора по воспитательной работе, ответственный за организацию школьного питания, Елена Евдокимова, самым сложным в организации горячего питания школьников оказалось составить правильное расписание посещения столовой. Нужно было обеспечить неконтактность детей из разных классов. Школа справилась с этой задачей — каждый класс приходит в столовую строго в отведенное для него время.



В школьной столовой трудятся старший повар Ираида Золотаева, помощник повара Светлана Ефремова, пекарь Татьяна Шулаева и кухонный работник Ольга Петрова. Они являются работниками ООО «Звезда». Им привычно пристальное внимание к своей работе как со стороны Роспотребнадзора, так и руководства организации. Школьная бракеражная комиссия каждый день проверяет качество приготовленной еды. Ведется и общественный контроль со стороны родителей. Они систематически навещают школьную столовую, пробуют еду, оставляют свои отзывы.



Работники школьной столовой шестой школы привыкли отвечать за качество приготавливаемой ими еды. Здесь понимают, что кормить школьников — ответственное дело, и искренне заинтересованы, чтобы дети получали вкусную и полезную пищу.

Елена Евдокимова, заместитель директора по воспитательной работе, ответственный за организацию школьного питания:

Как я уже говорила, основной трудностью была организация посещения школьной столовой так, чтобы исключить контакты детей из разных классов. Я думаю, нам это удалось. Сейчас налаженная схема работает бесперебойно. В начале ноября мы с директором школы и старшим поваром были на семинаре по организации питания. Обмен опытом всегда полезен. Ознакомившись с опытом работы столовой школы № 59 г. Чебоксары, почерпнули для себя много нового. Мне лично понравилась идея перекрестных проверок школьных столовых внутри муниципалитета. Созданные школьные комиссии посещают другие школы с целью почерпнуть новое для себя и дать советы, опираясь на свой опыт. Ведь когда смотришь со стороны, многое видится по-другому.

Катя Кожанова, ученица 4 Б класса:

В нашей столовой кормят очень вкусно. Сегодня была каша с ветчиной, чай, груша. А больше всего мне нравится пюре, ветчина, сыр и фрукты.

Ираида Золотаева, старший повар:

Работаю в школьной столовой не первый год. В этом году наше рабочее место полностью преобразилось. Сделан капитальный ремонт, обновляется оборудование.

Я тоже участвовала в семинаре. Интересно было познакомиться с работой поваров другой школы.

В этом году ужесточились и требования к работникам столовых. Мы соблюдаем все меры предосторожности, находимся под контролем медицинской сестры. Стараемся, чтобы еда была не только калорийной, но и вкусной. Ведь самая большая награда для нас, поваров, – съеденные порции и пустые тарелки.

Светлана Юлдашева, учитель музыки:

Я работаю в группе продленного дня, нахожусь в школе до 17 часов, поэтому стараюсь обедать в школьной столовой. Особенно мне нравятся щи. Они у наших поваров получаются как домашние, очень вкусные. Спасибо им за их труд!

Марина Ветликова.