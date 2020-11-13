Валентина Губанова: «В жизни села нет мелочей»

В Шумерлинском районе из одиннадцати сельских поселений пять возглавляют женщины.



Легко ли представительницам слабого пола управлять вверенной сельской территорией, оперативно решать неотложные задачи? Принимать волевые решения, пробивать, договариваться, действовать? Быть и юристом, и дипломатом, и психологом, и бухгалтером, и менеджером?… И, главное, — уметь слышать людей,

вникать в их нужды?



Какие проблемы испытывают руководительницы сельских поселений? На кого опираются в решении вопросов

местного значения? За ответами мы обратились к главе Нижнекумашкинского сельского поселения Валентине Губановой.

Персона. Валентина Витальевна Губанова, 51 год. Родилась и выросла в деревне Шумерле. Образование — высшее, в 1992 году окончила экономический факультет Чувашского сельскохозяйственного института (ныне — сельхозакадемия). Более 20 лет трудилась в налоговой инспекции.



На муниципальной службе сравнительно недавно – с 2016 года. Начинала специалистом в администрации Нижнекумашкинского сельского поселения. В феврале 2018 года была назначена главой сельского поселения, в октябре 2020 года после прохождения конкурсной процедуры вновь встала у руля сельской власти.



В Нижней Кумашке проживает с 1989 года. Семья: муж Владислав Алексеевич — начальник участка Саланчикского лесничества, сын Алексей, 30 лет, военнослужащий, проживает и служит в Йошкар-Оле, сын Андрей, 26 лет, служит в МЧС, проживает в Шумерле.



Справочно. Нижнекумашкинское сельское поселение расположено в 10 км от города. В него входят 5 населенных пунктов: с. Нижняя Кумашка, д. Верхняя Кумашка, пос. Волга, пос. Ульяновское, разъезд Кумашка. В поселении насчитывается 574 личных подсобных хозяйств, проживают 837 человек.



На территории сельского поселения расположены СХПК «Дружба», начальная школа-детский сад, отделение врача общей практики, отделение связи, сельский клуб, сельская библиотека, несколько КФХ, 2 торговые точки предпринимателей без образования юридического лица.

Валентина Витальевна, Вы пятый год работаете в администрации Нижнекумашкинского сельского поселения, из них третий год – в должности главы. Удалось ли за этот период вникнуть в главные проблемы поселения и его жителей?

Будучи специалистом администрации сельского поселения, я понимала, насколько это сложная и ответственная работа. Соглашаясь на должность главы поселения, я твердо понимала, куда и зачем иду, и трезво оценивала свои возможности. Работать стараюсь эффективно, на результат, своевременно, по мере возможностей решать проблемы. Конечно, далеко не всё всегда зависит от меня или от членов моей команды, и всё же предпочитаю всегда держать руку на пульсе, досконально вникать в суть любого вопроса.

Считаю, что мелких проблем на селе не бывает, каждая требует внимания и решения.

Считаю, что мелких проблем на селе не бывает, каждая требует внимания и решения. С чем чаще всего обращаются жители?

Прежде всего, кумашкинцы озабочены отсутствием централизованного водоснабжения. Это проблема в поселении возникла не в одночасье. Определенная работа по ее решению проводилась и предыдущими главами. Так, Нил Григорьевич Савастьянов еще в 2013 году подготовил проект строительства водопровода для Нижней Кумашки, но тогда по ряду причин он не воплотился в жизнь. В соответствии с реалиями времени проект нами был доработан, но пока его полноценная реализация упирается в финансирование, а это немалые средства. Мы вплотную работаем над этим. Надеюсь, всё получится.

Проблемы с водоснабжением имеются во всех населенных пунктах?

В Верхней Кумашке частичное водоснабжение несколько лет назад провел предприниматель Николай Михайлович Адер, за что ему спасибо. В поселках Волге и Ульяновском вопрос пока остается открытым. Будем искать варианты проведения водопровода, возможно, остановимся на установке так называемой безбашенной системы водоснабжения.

Что в целом было сделано на благо жителей поселения в этом году?

Практически весь год мы вплотную занимались дорожным строительством – в Нижней Кумашке заасфальтировали улицу Первомайскую, это порядка 350 м, защебенили улицы Набережную и Луговую. В Верхней Кумашке заасфальтировали часть улицы Заречной, защебенили улицу Московскую. В Волге за счет дорожного фонда защебенили улицу Волжскую.

В течение года продолжали строительство дороги, пролегающей по пяти улицам Нижней Кумашки. Объект протяженностью 2 км строится уже третий год на средства республиканского бюджета и практически готов. Надеемся, в следующем году дорога официально будет сдана.

К 75-летию Великой Победы по программе инициативного бюджетирования в Нижней Кумашке и в Волге были установлены памятники погибшим воинам-землякам.

По программе инициативного бюджетирования в поселении к имеющимся 6 контейнерным площадкам дополнительно установили еще 10.

В течение года продолжали строительство дороги, пролегающей по пяти улицам Нижней Кумашки. Объект протяженностью 2 км строится уже третий год на средства республиканского бюджета и практически готов. Надеемся, в следующем году дорога официально будет сдана. К 75-летию Великой Победы по программе инициативного бюджетирования в Нижней Кумашке и в Волге были установлены памятники погибшим воинам-землякам. По программе инициативного бюджетирования в поселении к имеющимся 6 контейнерным площадкам дополнительно установили еще 10. Теперь проблем со сбором мусора нет?

Да, 16 площадок вполне обеспечивают сбор ТКО. Так что в овраги и в лес отходы жители больше не носят. Да и к региональному перевозчику у нас нареканий нет: машина приезжает регулярно — два раза в неделю.

Контейнерную площадку мы установили и на кладбище. К слову, по инициативному бюджетированию по просьбе жителей в прошлом году на кладбище был построен ритуальный домик.

Контейнерную площадку мы установили и на кладбище. К слову, по инициативному бюджетированию по просьбе жителей в прошлом году на кладбище был построен ритуальный домик. На какие цели в населенных пунктах были направлены 100 тыс. рублей, выделенных руководством республики к 100-летию Чувашской автономии?

В Волге, Ульяновском и Верхней Кумашке средства пошли на приобретение и установку детских площадок, в Нижней Кумашке — на благоустройство территории вокруг памятника. Средства разъезда Кумашки мы направили на установку уличного освещения возле начальной школы-детского сада в Нижней Кумашке.

Скажите, в разъезде Кумашке есть какая-либо инфраструктура?

Разъезд Кумашка населенным пунктом считается условно – там прописана одна пожилая женщина, которая проживает в Нижней Кумашке. Инфраструктуры в разъезде практически нет.

Как на территории поселения развивается сельское хозяйство?

В поселении функционирует специализирующееся на растениеводстве СХПК «Дружба» (руководитель – Л.А. Самарин), несколько крестьянско-фермерских хозяйств, личные подсобные хозяйства. Увы, стоит заметить, что личным подсобным хозяйством люди занимаются не так активно, как раньше. Есть, правда, несколько семей, которые держат по 5-7 коров. И это радует. В этом году республика поддержала селян субсидиями на содержание дойных коров. Люди почувствовали реальную финансовую поддержку.

Земли на территории поселения обрабатываются в полном объеме?

Свободных земель у нас практически нет. Все земли обрабатываются СХПК, фермерами, долевиками.

Как известно, на территории Нижней Кумашки давно «мертвым грузом» стоит закрытая школа…

Это тема отдельного разговора. Идея по реконструкции этого здания под физкультурно-оздоровительный комплекс витала давно. В настоящее время мы заказали проект. Будем его продвигать на всех уровнях.

Что конкретно включает реконструкция?

Во-первых, построим современный спортивный зал. В здании планируем сделать раздевалку, душевую, тренажерный зал, котельную. Благоустроим и территорию, соорудим летнюю площадку с футбольным полем. Заработают секции.

Молодежь будет приобщаться к физической культуре, здоровому образу жизни. Эти мечты хочется воплотить в жизнь. Я твердо уверена: нашим жителям, как взрослым, так и детям, это необходимо.

Молодежь будет приобщаться к физической культуре, здоровому образу жизни. Эти мечты хочется воплотить в жизнь. Я твердо уверена: нашим жителям, как взрослым, так и детям, это необходимо. На какие средства будет идти строительство?

Этот вопрос пока остается открытым. Надеюсь, за счет бюджетов всех уровней, федеральных и республиканских программ, не обойдемся и без спонсорских средств.

В Нижней Кумашке когда-то была церковь…

Да, действительно, как раз на территории бывшей школы еще в начале прошлого столетия на средства прихожан была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Деревянная, теплая, с двухъярусной колокольней. В советские годы церковь была закрыта, после чего ее превратили в зернохранилище, а в середине 1950-х годов храм был реконструирован под школу.

От старого здания остался добротный фундамент. В наших планах – сделать на этом месте часовню. Подумаем, как эффективно эту идею воплотить в жизнь.

От старого здания остался добротный фундамент. В наших планах – сделать на этом месте часовню. Подумаем, как эффективно эту идею воплотить в жизнь. Как в условиях пандемии работают клуб и библиотека?

И клуб, и библиотека работают в обычном режиме, хотя посетителей стало заметно меньше. Мероприятия проводятся, но с ограничением количества людей и, конечно, с соблюдением всех санитарных мер. В библиотеке работает Вера Валериановна Кузнецова — библиотекарь с более чем 30-летним стажем. Ответственный, грамотный специалист, знающий свое дело.

В клуб принята новая заведующая — Анна Ивановна Алексеева. Она сразу влилась в работу, активная, с новыми идеями. Сейчас важно привлечь художественного руководителя. Чтобы учреждение культуры работало в полную силу, необходимо восстановить вокальный коллектив «Юханшыв». Всё-таки кумашкинцы – народ поющий, творческий. Пандемия же не будет продолжаться вечно…

В клуб принята новая заведующая — Анна Ивановна Алексеева. Она сразу влилась в работу, активная, с новыми идеями. Сейчас важно привлечь художественного руководителя. Чтобы учреждение культуры работало в полную силу, необходимо восстановить вокальный коллектив «Юханшыв». Всё-таки кумашкинцы – народ поющий, творческий. Пандемия же не будет продолжаться вечно… Кстати, эпидемиологические ограничения как-то сказываются на жизни селян?

Скажу так — селяне живут привычной жизнью, но с соблюдением всех санитарных требований и норм.

Не реже двух раз в неделю администрацией поселения проводится санобработка общественных мест, регулярно организуются профилактические рейды как по торговым точкам, так и на предмет использования жителями средств индивидуальной защиты.

Не реже двух раз в неделю администрацией поселения проводится санобработка общественных мест, регулярно организуются профилактические рейды как по торговым точкам, так и на предмет использования жителями средств индивидуальной защиты. Кто Ваши помощники в решении вопросов местного значения?

В первую очередь, специалисты администрации поселения – Лилия Аркадьевна Чашкина и Наталья Николаевна Хуморова. Это настоящие профессионалы своего дела, я всегда могу положиться на их компетентность.

Спасибо председателю собрания депутатов Нине Михайловне Архиповой, председателю собрания депутатов прошлого созыва Юлии Степановне Зотовой, председателю ТОСа Виктору Арсентьевичу Михайлову, другим неравнодушным жителям. Многие вопросы мы решаем сообща, прислушиваемся друг к другу.

К слову, состав собрания депутатов поселения в этом году наполовину обновился, и это неплохо. Надеюсь, что с новыми народными избранниками будем работать в полном взаимопонимании, на благо поселения и его жителей.

Не могу не поблагодарить и специалистов администрации района, особенно отдела строительства и отдела экономики, земельных и имущественных отношений, за своевременную помощь в решении текущих вопросов, оформлении документов и т.д.

Спасибо председателю собрания депутатов Нине Михайловне Архиповой, председателю собрания депутатов прошлого созыва Юлии Степановне Зотовой, председателю ТОСа Виктору Арсентьевичу Михайлову, другим неравнодушным жителям. Многие вопросы мы решаем сообща, прислушиваемся друг к другу. К слову, состав собрания депутатов поселения в этом году наполовину обновился, и это неплохо. Надеюсь, что с новыми народными избранниками будем работать в полном взаимопонимании, на благо поселения и его жителей. Не могу не поблагодарить и специалистов администрации района, особенно отдела строительства и отдела экономики, земельных и имущественных отношений, за своевременную помощь в решении текущих вопросов, оформлении документов и т.д. Каковы ваши ближайшие планы по благоустройству каждого населенного пункта?

По программе инициативного бюджетирования у нас готова смета на сумму около 1 млн рублей на проведение электроснабжения с установкой ламп освещения на въезде в Нижнюю Кумашку. Это все-таки своеобразные ворота поселения со стороны республиканской трассы.

Продолжим ремонт и строительство дорог. В Нижней Кумашке планируем дальнейшее асфальтирование улицы Первомайской, это порядка 550 м. В Волге защебеним улицу Молодежную. В Верхней Кумашке – улицу Лесную, в Ульяновском — Полевую.

В Волге в планах вырыть новый пожарный водоем. Это жизненно необходимо. В Ульяновском планируем установить памятник павшим в войне землякам. В Верхней Кумашке обязательно обновим сквер Победы.

И, как я уже озвучила выше, будем воплощать в жизнь проекты по водоснабжению всех населенных пунктов. Это, пожалуй, наша первостепенная задача по развитию инфраструктуры поселения. Не секрет, что привлечь молодых людей на село можно только развитой инфраструктурой, благоустройством и социальными гарантиями. Только тогда можно надеяться на полноценное возрождение сельской глубинки.

Ольга Дмитриева.