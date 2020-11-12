Чебоксары примут предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике

Об этом заявила спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Светлана Абрамова после утверждения календаря соревнований на 2021 год.

Чемпионат России пройдет в столице Чувашии с 23 по 27 июня – за месяц до Олимпийских игр в Токио.

Отметим, что Чебоксары уже семь раз принимали чемпионат России по легкой атлетике. В последний раз это было летом 2019 года.

В этом году национальное первенство тоже должно было состояться в Чувашии, но из-за пандемии его сначала перенесли на осень, а потом поменялся и город проведения соревнований – им стал Челябинск.

Фото: sport.cap.ru

Источник: чувашинформ.рф.