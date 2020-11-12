Правительство Чувашии планирует обновить учебник по чувашскому языку

Учебные пособия, по которым школьники сейчас изучают чувашский язык, давно требуют обновления. Последнее издание вышло в свет 10 лет назад. Поэтому вопрос создания учебника по чувашскому языку с включением его в федеральный перечень обсудили 11 ноября на уровне правительства региона.

«Те пособия, по которым сегодня занимаются в школах, морально устарели. За 10 лет поменялись и дети, и методики преподавания. Учебник должен вызывать живой интерес к языку и культуре чувашского народа. В этом помогут элементы дополненной реальности, аудиоматериалы, медиафайлы», — отметила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева.

В обсуждении, состоявшемся в Чувашском республиканском институте образования, также приняли участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, замминистра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Юлия Стройкова, председатель Союза женщин Чувашии Наталия Николаева и депутаты Госсовета Чувашской Республики, представители системы образования и работники библиотек.

В ближайшее время под руководством ректора Чувашского республиканского института образования Юрия Исаева будут созданы рабочие группы, в которые войдут преподаватели чувашского языка и филологи.

Они займутся разработкой техзадания для авторов учебника. В последующем к обсуждению планируется привлечь школьников и их родителей.

Напомним, что в республике по поручению Главы Чувашии Олега Николаева разработана государственная программа «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка».

Источник : чувашинформ.рф.