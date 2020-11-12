Поисковики школы №2 на восстановлении участка линии обороны Сурского рубежа

Старт мероприятиям, приуроченным к Году, посвященному трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленный Главой Чувашии Олегом Николаевым, был дан 28 октября в Чувашском государственном театре оперы и балета.

В целях увековечения трудового героизма и самоотверженности участников строительства в 1941 году Сурского оборонительного рубежа обучающиеся и педагоги МБОУ «СОШ №2» г. Шумерля Чувашской Республики включились в поисковую и краеведческую работу. Предварительно был проведен отбор участников поискового отряда, куда вошли ученики 8 – 11 классов, учитель географии Н. И. Дмитриева, руководитель школьной газеты О.Е. Гладкова, руководитель музея истории школы Т.А. Андреева.

Почти 80 лет назад, когда враг уже был под Москвой, в Чувашии развернулось масштабное строительство линии обороны для задержания гитлеровских войск. Под руководством куратора поисковых отрядов города Шумерля, технического руководителя по военно-исторической реконструкции «Укреп района Шумерлинский», члена Гильдии ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства Чувашской Республики Анатолия Пояндаева поисковый отряд школы №2 г. Шумерля имени Героя Советского Союза Евгения Францева приступил к воссозданию участка линии обороны.

Анатолий Никанорович показал ребятам свои дневники, записи, рассказал о своих находках во время поисковой деятельности. Ребята увидели восстановленную им собственноручно карту оборонительного рубежа.

Ребята познакомились с рельефом местности и, вооружившись инвентарем, приступили к работе. Они увидели, что здесь, даже через много десятилетий, сохранились очертания окопов. Анатолий Никанорович определил для поискового отряда участок для восстановления. Им стала передняя линия обороны стрелкового взвода. Также ребята должны будут восстановить простейшее укрытие для военнослужащих — перекрытую щель. Это отрезок траншеи, глубиной 150 см и перекрытия, изготовленного, из подручных материалов.

В Шумерле сейчас активно восстанавливают оборонительную линию. Юные исследователи серьезно занялись увековечением массового народного подвига жителей Чувашии.





