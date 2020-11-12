Первые проверки кафе выявили нарушителей, работающих в ночное время

В Чебоксарах оказалось 9 заведений общественного питания, которые продолжали оказывать услуги посетителям после 23 часов.

Среди них бары «Борода», «Депо», кафе «Колба», «Малевич», «Бутик Холл», «Тован Шаурма» и «Дизи» получили акты фиксации нарушений. Причем специалисты провели обследование и внутри заведений.

Еще в два кафе проверяющим войти не удалось, что, впрочем, не помешало администрации общепитов собрать посетителей до 23 часов и продолжать оказывать им услуги в запрещенное время.

Напомним, что Глава Чувашии обратил внимание на нарушения ограничительных мер, которые введены в условиях пандемии коронавируса, вчера на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.

«Людей больше волнует, это видно и по обращениям в социальных сетях, что в ночное время продолжают работать предприятия общественного питания», — сказал он и поручилпровести тотальную проверку предприятий общественного питания и сферы услуг Глава Чувашии дал.

Источник: чувашинформ.рф