О результатах лабораторных исследований качества вод в Шумерле

Центральная аналитическая лаборатория МУП «ПУ «Водоканал» (согласно Договору на оказание услуг от 28.09.2020 года) отдел питьевой воды уведомляет о результатах лабораторных исследований качества вод (питьевой и природной).

За октябрь 2020 года в ЦАЛ отделе питьевой воды из поверхностного источника централизованного водоснабжения по химическим показателям исследовано 160 проб воды из поверхностного источника водоснабжения р. Сура, из них не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам 30 проб (по показателям: железо, БПК5), что составило 18,8%.

По микробиологическим показателям исследовано 5 проб воды из поверхностного источника водоснабжения р. Сура, из них не соответствовали нормативам — 1 проба (по показателям ОКБ, ТКБ), что составляет 20%.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой, вода из поверхностного источника водоснабжения р. Сура проходит ступенчатую очистку: коагулирование с использованием коагулянта — алюминия сернокислого и хлорирование (обеззараживание) с применением гипохлорита натрия, вода из подземных источников водоснабжения подвергается обеззараживанию с применением гипохлорита натрия.

Из резервуаров чистой воды в октябре 2020 года исследовано по химическим показателям 740 проб питьевой воды, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

По микробиологическим показателям исследовано 31 проба питьевой воды из резервуаров чистой воды, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Из распределительной сети централизованного водоснабжения в октябре 2020 года по химическим показателям исследовано 26 проб, из них все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям исследовано 24 пробы, из них все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Источник: gshum.cap.ru.