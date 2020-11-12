«Каторжный, нечеловеческий труд»: Сурский рубеж объединяет жителей Чувашии

В Чувашии проходит марафон мероприятий, посвящённых Году строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Рубежи возводились в годы Великой Отечественной для защиты подступов к Казани и стали самой масштабной стройкой в истории республики: была мобилизована треть трудоспособного населения — 170 тыс. человек, из них одномоментно рвы копали до 110 тыс. человек. Как и война, трудовой фронт так или иначе затронул каждую семью, поэтому Год строителей рубежей может стать объединяющим для жителей, связующим разные поколения и раскрывающим неизвестные тыловые подвиги.

В центре тыловых событий военных лет оказались женщины и дети, руками которых вырыто 5 млн кубометров земли и построено 380 км окопов, что позволило бы опоясать ходами сообщения и траншеями всю республику. Бремя тыловой работы легло на женщин, которые почти не разгибали спину, а их руки стали жёсткими, мозолистыми, натруженными. Платья были убраны по сундукам, а главным атрибутом стали тулупы и грубого пошива фуфайки, которые и сегодня можно увидеть в деревнях.

За это время не изменилось главное: современная сельская женщина всё также отдаётся труду на земле и может понять, какой подвиг совершили их бабушки 80 лет назад, копая в лютые морозы оборонительные рубежи. Поэтому клич, поднятый главой Чувашии Олегом Николаевым, активно был поддержан на селе: девушки, женщины и молодёжь, достав из закромов лапти и накинув на мужские фуфайки потёртые шали, вышли на шествие в честь строителей оборонительных рубежей. Кому-то, впрочем, наверняка можно было даже не переодеваться, потому что тулупы и фуфайки в деревнях — обыденное явление. Как и лопаты, кирки, мотыги. И эта простая сельская атрибутика, постоянный труд на земле, в отличие от городского гламура и праздных тусовок, роднит и сближает трудовые поколения спустя 80 лет. И это как раз то, что объединяет жителей, возрождает дух патриотизма и позволяет взглянуть по-новому на старые события.

Перефразируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия переживает «дефицит духовных скреп», которые делали «всех нас во все времена крепче, сильнее», можно сказать, что история Сурского рубежа может стать частью этих «духовных скреп».

28 октября в Чувашии открылся Год, посвящённый подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а также начался приуроченный к нему марафон событий. Накануне завершился VII республиканский фестиваль поисковых отрядов «Память сердца», на котором руководители 17 поисковых объединений обсудили планы по проведению исследовательской работы на местах строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

В середине ноября в республике назовут победителей республиканского конкурса видеороликов среди педагогов, обучающихся и семейных команд «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Всего было представлено более 100 конкурсных работ, основанных на архивных материалах и музейных экспонатах. Кроме того, проходит конкурс по разработке логотипа Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, будет объявлен всероссийский конкурс по разработке проекта мемориала «Строители безмолвных рубежей».

Этому предшествовали массовые мероприятия в районах и городах республики. Центральными площадками открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей стали Алатырь и Шумерля, где в мероприятиях приняли участие артисты, педагоги, студенты, общественники и трудовые коллективы. Шумерля первая и пока единственная территория в Чувашии, где на месте строительства Сурского рубежа создан музей под открытым небом, и в эту работу вовлечены школьники: руками детей воссозданы окопы и ходы сообщения, регулярно здесь проводятся субботники. В Алатыре работа по воссозданию участка началась в 2018 году, здесь также планируется создать музей, проводить реконструкции и поставить памятник строителям оборонительных рубежей.

В Алатырском районе шествие шло под лозунгами «Граждане и гражданки! Равняйсь! Смирно! Слушайте мою команду! На строительство Сурского оборонительного рубежа шагом марш!». Чиновники отмечают, что из строителей оборонительных рубежей в районе осталась в живых одна участница — 95-летняя Татьяна Ивановна Елизарова, которая не смогла присутствовать на мероприятии, но из её рассказов известно, что она окончила семь классов, после чего трудилась в колхозе. Там же её и застала новость о войне. О трудностях «зимних раскопок» она знает не понаслышке.«Тогда мне было всего 16 лет, и песня была едва ли не единственной радостью, скрашивающей этот каторжный, нечеловеческий по нагрузкам труд. Копаем, да песни складываем. Молодость своё берёт, даже на войне», — вспоминает Татьяна Ивановна.

Вурнарский район отличился тем, что здесь сохранилось переходящее Красное знамя Совета обороны Всесоюзного значения, которое хранится в историко-краеведческом народном музее. История знамени рассказывает о мужестве, героизме и ударном труде в декабре 1941 года и январе 1942 года. Тогда бригада колхоза им. Ворошилова деревни Мамалаево под руководством бригадира Петра Юлмасова вернулась домой со строительства оборонительных сооружений с трудовой победой в социалистическом соревновании между бригадами, за что и была награждена переходящим знаменем. Бригадир был награжден медалью «За трудовую доблесть». Долгие годы знамя развевалось над зданием сельского совета, его берегли, стирали и штопали, затем оно заняло место в музее.

На малой родине главы Чувашии Олега Николаева — в Красночетайском районе — участники реконструкции настолько прониклись событиями тех лет, что для наглядности вместо современного грузовика была использована повозка с лошадьми, что придало шествию женщин в тулупах, валенках и лаптях наибольшую приближённость к военно-тыловой эпохе.

Чтобы перенести зрителей в далёкий 1941 год, на ряде территорий события проходили в исторических местах. В Шумерле мобилизационный митинг прошёл в тот же месте, где в 1941—1942 годах жители собирались на трудовую народную стройку. В Марпосадском районе реконструкция проходила в селе Покровское Карабашского поселения, на территории которого до сих пор сохранились вырытые в 1941 году окопы. В Аликовском районе театрализованная реконструкция прошла в этническом дворе «Культура и быт верховых чувашей», в связи с чем обстановка была наиболее приближена к тыловой обстановке военных лет.

Нельзя не отметить организаторов акций в Порецком и Янтиковском районах. В Порецком районе совместными усилиями работников культуры смонтирован видеофильм «Сурский рубеж: как это было», который создан в формате театрализованной реконструкции событий мобилизации жителей на строительство рубежей. В Янтиковском районе при разработке сценария реконструкции использовались материалы районного конкурса «Сурский рубеж, Казанский обвод», проведенного МБУК «ЦКС».

Год женского подвига: комментарии

На церемонии открытия Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей была удивительная гостья: 94-летняя Галина Матвеевна Николаева, которая родом из деревни Оксарино Марпосадского района. Во время войны в 16-летнем возрасте она была направлена на строительство Сурского рубежа, где копала окопы и противотанковые рвы. И сегодня ею можно не только восхищаться, но и учиться силе духа и смелости: Галина Матвеевна при виде фотографов убирала трость, о которую опиралась, и можно только догадываться, каких сил это ей стоило. А когда в самом большом зале республики — театре оперы и балета — все огни, софиты и взгляды направили на неё, скромно сидевшую в зрительном зале, ветеран, растроганная, со слезами, сняла медицинскую маску, встала и сердечно обняла стоявшего рядом кадета.

Отметим, что церемонию открытия вёл уроженец Чувашии, известный актёр театра и кино Анатолий Гущин. Журналистам он пообещал, что обязательно изучит архивы, чтобы выяснить, участвовал ли кто-либо из его семьи в строительстве Сурского рубежа.

Глава Чувашии Олег Николаев:

«Дух Чувашии, суть её — в удивительной работоспособности жителей, их спокойном, терпеливом характере и невероятной стойкости. Без этих черт был бы невозможен подвиг, совершенный зимой 1941−1942 года нашими женщинами и подростками. С октября по январь к работам на строительстве окопов, дзотов и землянок было привлечено больше 170 тысяч человек — треть трудоспособного населения Чувашии на тот момент. Никакой механизации — только лопатами и кирками было извлечено 5 млн кубометров земли и построено 380 км линий обороны.Спасибо информационному агентству REGNUM в Чувашии, которое методично уже в течение пяти лет раскрывает ранее неизвестные страницы нашей истории. Большую работу по сбору и систематизации исторических фактов и свидетельств участников тех событий ведут администрация Чебоксар и Союз женщин Чувашии. Недавно открытые архивы кропотливо изучают ученые. Жители Козловского района передали для создания монумента «Строителям безмолвных рубежей» принадлежавшие им земли.Замечательные реконструкции мобилизации жителей на строительство оборонительных сооружений провели в районах республики. Таким нетривиальным способом они привлекли внимание современников к событию, дате и нечеловеческой силы подвигу, который был совершен в самые сложные первые месяцы Великой Отечественной войны. Хорошо, что мы помним, потому что помнящий человек — силен, а значит, способен творить важные и нужные дела».

Глава Чувашской митрополии Савватий:

«Мой дед со стороны матери по состоянию здоровья не был призван на войну. Его как раз призвали на эти работы, и он там окончательно потерял здоровье. В результате чего, правда, после войны, умер сравнительно молодым, в 59 лет. Многих знаю, кто участвовал в строительстве, копал противотанковые рвы. И действительно, это было в сильные морозы, в авральных условиях. Так что, конечно, я надеюсь, что предстоящий год будет объединяющим всех в Чувашии».

Глава оргкомитета Года Сурского рубежа, вице-премьер — министр образования Алла Салаева:

«Для меня лично подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей — это подвиг в первую очередь наших женщин. Когда в 1941 году мужчины ушли на фронт, именно им и подросткам досталась роль защитников тыла. Их руками были возведены 380 км оборонительных укреплений. И пусть о местоположении траншей и дзотов сейчас можно только догадываться, мы обязаны сохранить память о том, что сделали чувашские женщины и дети для целой страны. Сурский и Казанский рубежи — это наша история, которая отразилась в сотнях тысяч чувашских семей…Мы начинаем работу по созданию мемориала, посвященного трудовому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Принципиальная поддержка со стороны Минкультуры России и Российского военно-исторического общества есть. Местом для мемориала выбрана территория на трассе М-7 рядом с селом Байгулово в Козловском районе. Хочу особо отметить, что в Байгулово живут настоящие патриоты, которые безвозмездно передали 3 га земель под мемориал. Назову этих героев поименно: Прохоров Александр Иванович, Прохорова Людмила Ивановна, Плотникова Ольга Петровна, Пантелеев Николай Михайлович и Кудряшов Александр Алексеевич».

Янтиковский район: реконструкцияCap.ru

Юрий Осокин, из публикации в «Фейсбуке»:

«А про расстрелянных чекистами на этих стройках детей и женщин не вспоминали почему? А как их гнали через заснеженные поля, и сколько умерло в дороге плохо одетых детей вспомнилось? Сколько вообще было железных лопат? Мне рассказывали очевидцы, что не было лопат, и о кирке они не слышали тогда вообще, а огнём грели землю голыми руками и подручными средствами землю рыли, обмерзая… Вот моя бабушка валила лес в то время для оборонительных рубежей, а её не пригласили вспомнить, как это — лес валить в снегу зимой женщинам».

Министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов:

"Безмерная благодарность всем участникам строительства. Нашему и последующим поколениям нужно понимать значимость такого исторического события. Военные годы унесли миллионы жизней. Важно помнить и чтить память тех, кто способствовал мирной жизни своих детей».

Подробности: https://regnum.ru/news/society/3113574.html

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.